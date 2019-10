I giovani del Festival prima del gran finale di Dicembre in prima serata su Rai 1 saranno ospitati da "Italia sì".

Nel radio date del 4 ottobre arrivano i nuovi singoli di Marco Mengoni, Ultimo, The Kolors, Gazzelle, Zucchero, Paolo Vallesi e tanti altri.

Oltre 13 milioni di stream e il disco d'oro per la Hit del giovane rapper che ha attirato l'attenzione di tutte le discografiche.

Al contrario di quanto affermato da una nota AdnKronos ieri la commissione artistica del Festival si occuperà solo della scelta dei giovani. L'incarico per i big totalmente in mano al Direttore artistico.

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Tiziano Ferro non se le tiene e, incurante della privacy, pubblica su Instagram le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso. Per fortuna non ha il mio numero di telefono!.