Luciano Ligabue: la raccolta “77” in vinile in 6 uscite a cadenza mensile

5 album con doppio vinile + 1 album con vinile singolo per un totale di 6 uscite a cadenza mensile. Così verrà presentato e commercializzato 77 (Warner Music Italy), il progetto di Luciano Ligabue che raccoglie 11 vinili colorati 180 grammi in cui è contenuta la storia musicale del rocker di Correggio, già certificato disco d’oro nell’uscita in cd e in digitale.

La prima uscita, disponibile dal 12 febbraio, contiene un doppio vinile rosso ed è accompagnata da un apposito box che, solo nella prima tiratura, è firmato da Ligabue e che, una volta composto, servirà per raccogliere l’intera collezione dei vinili.

Le copertine di ogni uscita sono apribili e con grafiche appositamente create per il formato vinile.

Ogni disco contiene 7 brani per mantenere il gioco del 7 già presente nel disco di inediti 7 e nella raccolta 77+7, ma anche e soprattutto perché 4 brani per ogni facciata del vinile garantiscono una migliore qualità audio.

LUCIANO LIGABUE

Nel frattempo è il radio il nuovo singolo Mi Ci Pulisco il Cuore, la più alta nuova entrata della settimana nella classifica airplay.

Così il rocker descrive il brano.

“Mi ci pulisco il cuore è uno spunto che ho trovato durante il lockdown, aveva un titolo che mi è sempre piaciuto molto per la sua sfrontatezza e un ritornello che diceva ‘Finché tiene il cuore ci vediamo in giro con le tue paure, con le mie, con le tue paure, l’han chiamato vivere’. Ecco, mi sembrava che questo ritornello prendesse un significato tutto nuovo nell’attualità che stiamo vivendo e quindi la canzone è finita dentro al mio ultimo album.”

Foto di Ray Tarantino