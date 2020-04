E’ uscito per l’etichetta 3menda Dischi Divano Letto, il nuovo singolo delle Luci da Labbra, un misterioso duo che per ora mantiene l’anonimato.

Il brano è stato selezionato nella playlist Scuola Indie di Spotify e mescola l’elettronica a voci morbide e sussurrate con un romanticismo disincantato.

“In un momento come questo abbiamo pensato di fare anche noi la nostra parte. L’impegno a cui siamo chiamati noi cittadini, è molto chiaro e semplice ed è nulla in confronto a quello di coloro che tutti i giorni si mettono in pericolo per far sì che tutto possa continuare.

Noi dobbiamo solo rispettare una semplice regola che ci è stata ripetuta fino allo sfinimento: restare a casa! Proprio per questo, la casa diventa un posto dove mai come ora, dobbiamo avere la giusta serenità e confort. Vogliamo quindi ringraziare con questo brano, colui che rende la nostra casa un bel posto in cui vivere e sopporta il peso delle nostre giornate, ma troppo spesso viene dato per scontato: il divano letto.

‘’Divano letto’’, è la nostra risposta ironica a questa situazione assurda.”

Queste le parole delle Luci da Labbra.

Divano Letto si caratterizza per un testo che evoca immagini comuni, sospese tra ironia, amarezza e un’andamento vagamente synth pop!

LUCI DA LABBRA

Le Luci da Labbra sono un misterioso duo che al momento non ha svelato l’identità dei componenti. E’ nato dall’incontro di due dj/producer con all’attivo varie e importanti collaborazioni e un’intensa carriera live fatta di concerti in club e kermesse.

Nel maggio 2019 è uscito il loro primo singolo L’amore è una Hit feat. Leo Pari.

Nel loro percorso ci sono palchi importanti come quello del Core Festival di Treviso, del Ralf in Bikini di Rimini, Sounds Best Summer Festival a Frosinone come supporter di Fedez, lo Strozza Music Fest di Perugia in apertura a Clavdio, al Riverock Festival con gli Ex Otago e al Radical Sheep Music Fest come opening di Giorgio Poi.