E’ uscito il nuovo brano di Luca Barbarossa Non è Inutile. L’artista, che la scorsa settimana ha compiuto 59 anni, ha pubblicato il brano inedito per sostenere l’Istituto Spallanzani nel lavoro di ricerca sul Covid-19.

Il cantautore romano, vincitore nel 1992 del Festival di Sanremo, si è sempre dimostrato sensibile alle problematiche sociali. Ha ora lanciato una raccolta fondi con un brano e un video inediti con l’intento di essere vicino ai medici, agli infermieri e ai ricercatori che stanno lottando in prima linea per sconfiggere questa terribile pandemia.

L’Istituto Lazzaro Spallanzani è un’eccellenza mondiale nel campo delle malattie infettive e in questo momento il lavoro dell’equipe di ricercatori del polo romano è sotto gli occhi di tutti.

Il testo del brano di Luca Barbarossa Non è Inutile è liberamente tratto da una lettera del regista Ettore Scola a sua figlia Paola, allora adolescente:

“Non è inutile che tu mi voglia bene, non è inutile far felici le persone, non è inutile pensare di salvare il mondo e non riuscirci mai.”

Il brano è accompagnato da un videoclip, realizzato da Giacomo Citro, al quale hanno partecipato anche Neri Marcorè, Anna Foglietta, Andrea Delogu, Francesco Montanari e Frances Alina Ascione.

“Ringrazio Luca per aver dato il suo prezioso contribuito in questa battaglia contro un nemico invisibile. Lo ringrazio a nome mio e di chi è impegnato ogni giorno in prima linea, a cominciare dal personale medico e infermieristico dello Spallanzani, per questo gesto di grande umanità. Un grazie anche e soprattutto a nome di tutti quelli che, attraverso la sua musica e le sue parole, si sentiranno parte di una comunità che unita può vincere e battere il virus.”

Queste le parole del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

LUCA BARBAROSSA NON È INUTILE

“In questa situazione così delicata ed emergenziale in cui rimanere uniti e sostenerci l’un l’altro è una prerogativa indispensabile, il gesto di Luca di dedicare un testo così profondo ed emozionante al nostro personale impegnato senza sosta nella battaglia al virus rappresenta uno spiraglio attraverso cui guardare per ritrovare serenità e fiducia verso il futuro. Il nostro sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato al progetto. La musica è sempre intorno a noi.”

Queste le parole del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Conclude Luca Barbarossa:

“Una sola parola, grazie. Grazie a chi ha dato la sua vita per salvare la nostra, a chi tutti i giorni combatte in prima linea, a chi nei laboratori di ricerca sta studiando una via d’uscita a questa terribile emergenza. Questa canzone è per voi, per noi, per il futuro che tutti auspichiamo. Grazie infine a chi vorrà contribuire concretamente al progetto di ricerca contro il Covid-19 dell’Istituto L. Spallanzani di Roma. Ogni vostro gesto, sguardo, attenzione NON È INUTILE.”

Sarà possibile contribuire alla raccolta fondi con un versamento sul Conto Corrente dell’INMI L. Spallanzani

IBAN: IT 75 A 02008 05140 000400005240

Causale: Non è inutile, Donazione a favore dell’INMI L. Spallanzani per emergenza Coronavirus