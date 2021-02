In Copertina

Sanremo 2021: tra gli ospiti Alessandra Amoroso, Negramaro, Ornella Vanoni e...

La conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2021 ha svelato alcuni dettagli importanti sulla kermesse che prenderà il via il 2 marzo. .

Festival di Sanremo 2021: resoconto della conferenza stampa di presentazione

Il Festival di Sanremo 2021 ha preso il via con la consueta conferenza stampa. Ecco le curiosità, le novità sugli ospiti, le giurie, ecc.

"Suoniamo con All Music Italia" è il nuovo palco virtuale per emergenti su ClubHouse. Ecco tutti i dettagli...

Contemporaneamente nasce anche una playlist Spotify in cui ascoltare i brani degli artisti che parteciperanno al format.

Laura Pausini: nel 2021 un documentario su Amazon Prime Video

Il 2021 potrebbe riservare ancora tante soddisfazioni a Laura Pausini. Secondo Tv Blog è in lavorazione un documentario per Amazon Prime Video.

Certificazioni FIMI settimana #5: da Capo Plaza a Rocco Hunt, settimana ricca per la musica italiana

Tra gli album Capo Plaza arriva al disco d'oro in due settimana con il suo "Plaza".

Clubhouse – Morgan non chiude una Room e viene occupata h24

Clubhouse - Cinzano Ferguson – perché la gente sclerano¿ la room creata da Morgan e poi occupata h24. Cosa sta succedendo? Scoprilo.

Francesca Michielin: svelata la data di uscita dell'album “FEAT (Fuori dagli Spazi)”

Dopo Sanremo sarà pubblicato il nuovo progetto di Francesca Michielin FEAT (Fuori dagli Spazi), che conterrà Chiamami per Nome, brano in gara al Festival 2021. .

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #5: Michele Bravi porta la poesia in vetta ad album e singoli. Sul podio Ornella Vanoni

Michele Bravi con "La Geografia del Buio" conquista il primo posto tra album e vinili. Bene Ornella Vanoni con "Unica". Tra i singoli in testa "La Canzone Nostra" di Mace, Salmo, Blanco.

Laioung feat. Fabri Fibra: fuori il singolo “Fanno Tutto Per Hype (Trappocalisse)” (Testo e Audio)

E' uscito il nuovo singolo di Laioung feat Fabri Fibra Fanno Tutto Per Hype (Trappocalisse), messaggio a chi abusa dei social.

Gennaio 2021 Top e Flop: Sanremo, Michele Bravi, Vasco, Fedez e... i Mondiali di Sci!

Gennaio 2021 Top e Flop, chi si è distinto nel bene e nel male nel primo mese del nuovo anno? Scopriamolo nella nostra selezione.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2021

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Paolo Simoni: “Un artista se vuole 'provocare' lo deve fare con dei contenuti”

E' uscito il nuovo album del cantautore Paolo Simoni Anima, disco solo piano e voce dove c'è spazio per le parole, anche immaginate.

Videointervista a Giovane Feddini: “Sono un fortissimo giudice di me stesso! A volte anche troppo..."

E' uscito Un Giorno in Meno, l'album d'esordio del rapper padovano Giovane Feddini, realizzato sotto la direzione artistica di Don Joe.

Videointervista a Rosmy: “Controregola è un invito a non dimenticare la bellezza della spontaneità”

E' uscito il nuovo singolo di Rosmy Controregola, pezzo dal sound differente e che mette in luce un nuovo aspetto della sua personalità artistica.

Videointervista ai Fast Animals and Slow Kids: “Ogni nostro pezzo è una fotografia”

E' uscito il nuovo singolo dei Fast Animals And Slow Kids Come Un Animale, primo inedito dopo il successo della graphic novel Come reagire al presente.

Videointervista ad Alessio Bernabei: “Ho sempre voluto fare da paracadute agli altri per impedirgli di farsi male, ma...”

E' uscito il singolo di Alessio Bernabei Everest, nuovo capitolo di una attesa rinascita artistica. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

MICHELE BRAVI pubblica "LA GEOGRAFIA NEL BUIO", una mappa che, esplorando il dolore, ne rivela i contorni

Venerdì 29 gennaio uscirà finalmente il nuovo album di Michele Bravi, La Geografia del buio. Un disco che ha subito uno slittamento, dalla primavera ad oggi, a causa dell'emergenza sanitaria. Slittamento che, mi permetto di asserire, sarà costato al suo autore e interprete, Michele, non poco.Questo perché La Geografia del buio è un album complesso...

Boss Doms: fuori “Pretty Face” feat. Kyle Pearce, un invito a riflettere sul nostro ruolo nella società attuale

Il 19 febbraio uscirà il nuovo singolo di Boss Doms Pretty Face, realizzato insieme a Kyle Pearce, con cui già aveva collaborato in I Want More.

Massimo Di Cataldo: un desiderio di normalità nel nuovo singolo “C’è bisogno di credere”

Il 9 febbraio è il giorno dell'uscita del nuovo singolo di Massimo Di Cataldo C’è bisogno di credere, ispirato dalla difficile situazione attuale.

Gazzelle nasconde il suo nuovo album in alcune cassette antincendio in giro per Milano

Alcuni fortunati fan potranno così conquistare in anteprima il vinile del nuovo progetto discografico.

Sanremo 2021: tra gli ospiti Alessandra Amoroso, Negramaro, Ornella Vanoni e...

La conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2021 ha svelato alcuni dettagli importanti sulla kermesse che prenderà il via il 2 marzo. .

Festival di Sanremo 2021: resoconto della conferenza stampa di presentazione

Il Festival di Sanremo 2021 ha preso il via con la consueta conferenza stampa. Ecco le curiosità, le novità sugli ospiti, le giurie, ecc.

Rocco Hunt: dal 19 febbraio “Che Me Chiamme A Fa?” il nuovo singolo feat. Geolier

Sarà disponibile dal 19 febbraio il nuovo singolo di Rocco Hunt Che Me Chiamme A Fa?, brano che vede la partecipazione speciale di Geolier. .

Renzo Rubino: in arrivo il nuovo singolo “Lasciami Stare” perchè... “scrivere è un'urgenza!”

Sarà disponibile dal 12 febbraio il nuovo singolo di Renzo Rubino Lasciami Stare, brano che nasce proprio dall'urgenza di comunicare.

GionnyScandal: nel nuovo singolo “Coca & Whisky”, un grido liberatorio vestito da pop punk

Uscirà il 12 febbraio il singolo di GionnyScandal Coca & Whisky, brano dalle spiccate sonorità pop-punk biglietto da visita per un nuovo corso.

La Rappresentante Di Lista: dopo Sanremo fuori l'album “My Mamma”

Uscirà il 5 marzo il nuovo album de La Rappresentante di Lista My Mamma. Il duo sarà a Sanremo con Amare, brano prodotto da Dardust.

"Suoniamo con All Music Italia" è il nuovo palco virtuale per emergenti su ClubHouse. Ecco tutti i dettagli...

Contemporaneamente nasce anche una playlist Spotify in cui ascoltare i brani degli artisti che parteciperanno al format.

Mecna: tre punti di vista sullo stesso argomento nel singolo “Soli” con Ghemon e Ginevra

Sarà disponibile dall'11 febbraio il nuovo singolo di Mecna Soli, prodotto da Zef. Nel brano, che parla di solitudine, coinvolti Ghemon e Ginevra. .

Laura Pausini: nel 2021 un documentario su Amazon Prime Video

Il 2021 potrebbe riservare ancora tante soddisfazioni a Laura Pausini. Secondo Tv Blog è in lavorazione un documentario per Amazon Prime Video.

Francesca Michielin: svelata la data di uscita dell'album “FEAT (Fuori dagli Spazi)”

Dopo Sanremo sarà pubblicato il nuovo progetto di Francesca Michielin FEAT (Fuori dagli Spazi), che conterrà Chiamami per Nome, brano in gara al Festival 2021. .

Luisa Corna e Annalisa Minetti: il 27 aprile in duo sul palco del Mamì Bistrot di Rivabella (Rimini)

uisa Corna e Annalisa Minetti per la prima volta insieme per un esclusivo evento live che si terrà il 27 aprile a Rivabella di Rimini.

Patty Pravo: in arrivo lo show di Rai 1 “Minaccia Bionda”, con ospiti inaspettati e curiosi ritorni

Come anticipato da Davide Maggio, il 20 febbraio andrà in onda in prima serata su Rai 1 lo show Minaccia Bionda. Protagonista Patty Pravo e.

News

dalla discografia

CONSIGLIO DIRETTIVO FIMI: Adottato il protocollo per il Festival di Sanremo

StaGe! e Indies segnalano la situazione drammatica per il settore musica e spettacolo dal vivo

“Edizioni Curci - Una storia italiana da 160 anni” racconta la nostra musica

Soundreef: ammessa in CISAC, Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Danti e One Fingerz, firmato l'accordo con l'agenzia di management MK3

Rubriche

Pagelle Nuovi singoli

Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 5 febbraio 2021

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 5 febbraio

SOS Musica & Spettacolo

Io ci sarò, Legal Affairs pro-bono. Consulenza legale gratuita

Testo & ConTESTO

TESTO & CONTESTO: gli inediti di AMICI di Maria De Filippi edizione numero 20

La mosca Tzè Tzè

Il cast di Sanremo tra nomi noti e campioni di streaming. Ma Ugo li conosce???

(s)cambio generazionale

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggi

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

W la mamma

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

L'ANALISI

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Luca Anceschi: fuori “Hey Ma!”, una dichiarazione d’amore infinito e immortale

Anteprima Video: “Anne”, brano di Andrea Crimi tratto dal libro “L’amore Dietro Ogni Cosa” di Simone Di Matteo

Matteo Costanzo canta la cura dell'amore nel singolo “Eterno”

Mancha: la momentanea ricerca della solitudine nel nuovo singolo “Solo Quando Voglio”

Caterina: il nuovo singolo "La promessa" parla di progetti lasciati senza una fine

La giovanissima Kamilla lancia il singolo "La Chance" e sogna di partecipare ad Amici

Certificazioni FIMI settimana #5: da Capo Plaza a Rocco Hunt, settimana ricca per la musica italiana

Classifica Spotify Settimana #5: “La Canzone Nostra” scalza Capo Plaza e riconquista la vetta

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #5: Michele Bravi porta la poesia in vetta ad album e singoli. Sul podio Ornella Vanoni

Classifica Radio Settimana #5: Takagi & Ketra ancora in testa. Sul podio Emma e Alessandra Amoroso

Certificazioni FIMI settimana 4: doppietta per i Pinguini Tattici Nucleari. Tra gli album disco d'oro per i Negramaro

Classifica Spotify Settimana #4: il ciclone Capo Plaza si abbatte sulla chart

Michele Bravi La Geografia del Buio e lo sforzo immane di provare a squarciarlo. Recensione all'album di Fabio Fiume

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Lo Stato Sociale Intervista Checco

Giovane Feddini Intervista Un Giorno In Meno

Alessio Bernabei Intervista Everest

Paolo Simoni Intervista Anima

Fast Animals And Slow Kids Intervista Come Un Animale

Mario Biondi Intervista Dare

Michele Bravi Intervista La Geografia del Buio

The Kolors Intervista Mal Di Gola

Filo Vals Intervista Album d'esordio

Emma Alessandra Amoroso Pezzo di cuore - Intervista video

Astol Intervista Vediamoci Stasera

Roberta Morise Pierdavide Carone Intervista A Mano a Mano