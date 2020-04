Nei giorni scorsi sono spesso apparsi sui social indizi riguardo una possibile collaborazione tra Lous and The Yakuza, tha Supreme e Mara Sattei. Ora il mistero è stato svelato ed è stato pubblicato il remix del singolo Dilemme.

Dilemme nella sua versione originale ha conquistate le classifiche di tutto il mondo, conquistando oltre 10 milioni di stream nel nostro paese e nel 2019 è arrivato al primo posto della Viral 50 Italia di Spotify e #5 su iTunes.

Il singolo anticipa l’uscita di Gore, l’album d’esordio della stella nascente della musica internazionale Lous And The Yakuza.

LOUS AND THE YAKUZA FEAT. THA SUPREME & MARA SATTEI – DILEMME (REMIX)

Per la giovanissima artista belga si tratta del primo featuring in carriera, mentre tha Supreme e Mara Sattei hanno più volte dimostrato un’affinità che va al di là del rapporto familiare.

Per tha Supreme e Mara Sattei, che hanno ottenuto il disco d’oro con il singolo m12ano e hanno collaborato nei brani Nuova Registrazione 527, Nuova Registrazione 402 e Nuova Registrazione 326 (ne abbiamo parlato Qui) è il primo featuring internazionale e dell’artista originaria del Congo hanno apprezzato fin da subito il mood diretto e il sound.

La nuova versione di Dilemme (Remix) si caratterizza per nuove strofe scritte da tha Supreme e Mara Sattei, che danno al brano una nuova vita, senza snaturare la dimensione intima e autobiografica evocata dal brano originale. Una struggente riflessione sui dilemmi che spesso vorremmo tenere lontani da noi per non sentirci intrappolati in situazioni che in realtà non ci appartengono.

