Lous And The Yakuza e Sfera Ebbasta: il nuovo singolo “Je Ne Sais Pas”

Lous And The Yakuza e Sfera Ebbasta uniscono il loro talento in Je Ne Sais Pas, il nuovo brano della giovane artistabelga-congolese e attivista.

L’artista rivelazione del panorama internazionale ha invitato il rapper multiplatino Sfera Ebbasta e Shablo, uno dei producer italiani del momento per creare questo nuovo straordinario brano.

Il brano è una ballad moderna e malinconica, una sorta di introspezione sulle battute d’arresto della vita dell’artista, che trova sicuramente una risonanza speciale nel contesto attuale.

Lous e Sfera uniscono con grazia le loro voci e le loro energie in questo brano, lavorando come un voluttuoso e reciproco rimedio ai loro dubbi.

LOUS AND THE YAKUZA E SFERA EBBASTA

Dilemme è il singolo che ha portato Lous And The Yakuza all’attenzione del pubblico internazionale. Il brano è stato certificato disco di platino anche in Italia.

Un risultato ottenuto con più di 35 milioni di stream e che ha raggiunto la Top 50 della classifica airplay di Earone, grazie anche a una versione realizzata insieme a tha Supreme e Mara Sattei.

Je ne sais pas segue l’uscita di Gore, l’album di debutto di Lous and the Yakuza e che ha segnato una svolta nel panorama musicale internazionale.

Gore, composto da 10 tracce scritte interamente in francese, è stato prodotto dallo spagnolo El Guincho.

Lous and the Yakuza sarà anche sul palco del Festival di Sanremo 2021 nella serata dedicata dei duetti al fianco di Gaia. Insieme interpreteranno il brano Mi Sono Innamorato di Te di Luigi Tenco.