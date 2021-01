Lorenzo Rava è tra i 60 finalisti del Cecchetto Festival

In Copertina

Shalpy cameriere? ci spiace, ma il lavoro è già occupato dagli artisti emergenti

L'artista in un'intervista rilasciata a Rolling Stone Italia lamenta una situazione critica. Sono finiti gli anni '80... per gli emergenti non ci saranno mai.

Sanremo 2021: confermate le date con sala stampa, teatro e pubblico... ma non sulla nave-bolla!

Mazza della FIMI:"Al festival mancano 6 settimane, siamo in grave ritardo... allo stato non è giunta nessuna comunicazione per tamponi, gestione delle prove e gestione del personale delle case discografiche".

Certificazioni FIMI settimana #2: doppiette per Tiziano Ferro, Mr. Rain, Tedua, Gazzelle e Chris Nolan

Tra gli artisti dei talent nuove certificazioni per Irama e Gaia.

Ecco la classifica aggiornata degli artisti nati in un talent show con più SINGOLI venduti

Dopo un anno torna, con molti cambiamenti, la classifica degli artisti più certificati. Partiamo dai singoli.

Emma e Alessandra Amoroso: fuori il videoclip di “Pezzo di Cuore”, brano che è già una hit

Pubblicato il videoclip del brano che in pochi giorni ha totalizzato 350'000 ascolti su Spotify.

Sanremo 2021, rinvio improbabile: "La macchina organizzativa è ormai troppo avviata per permettere uno slittamento...”

L'entrata in vigore del nuovo DPCM pone dubbi sull'effettivo svolgimento del Festival di Sanremo 2021. Cosa ne pensa il Sindaco Biancheri?.

Classifica Spotify Settimana #2: in vetta Capo Plaza e Deddy. Bene Mace, Salmo e Blanco

La classifica Spotify Top 50 si rinnova nelle prime 2 posizioni. Nella Viral, invece, continua il buon momento degli inediti presentati ad Amici.

Amici 20: scopriamo quali sono i ragazzi che hanno conquistato più seguito sui social

Dopo aver scoperto come stanno andando i primi inediti lanciati dal programma, ora passiamo ai social.

TESTO & CONTESTO UN SORRISO DENTRO AL PIANTO

Torna il nostro Prof. di Latino, Davide Misiano, che oggi analizza per noi il testo del nuovo singolo di Ornella Vanoni.

X Factor ecco alcuni artisti noti che sono stati scartati dal programma

Dopo aver approfondito l'argomento su Amici di Maria De Filippi, andiamo a scoprire di più sugli artisti scartati da X Factor.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2021

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Leo Pari: “Il pop è quel linguaggio che può parlare a chiunque”

Il 15 gennaio è uscito il nuovo album di Leo Pari Stelle Forever. 10 tracce che si snodano in un concept, omaggio all'universo femminile.

Videointervista a Claudio Cecchetto: “Sanremo è un transatlantico, il mio è un tender di giovani talenti”

Proseguono i lavori per la prima edizione del Cecchetto Festival, il contest web organizzato dall'eclettico artista e talent scout Claudio Cecchetto.

Videointervista a Emma e Alessandra Amoroso: "Ecco Pezzo di cuore... le canzoni non si scelgono, arrivano!"

Le due artiste raccontano questa nuova canzone e ci svelano anche le canzoni preferite l'una del repertorio dell'altra .

Videointervista a Takagi e Ketra: "Volevamo sorprendere e con Mengoni e Frah Quintale... ci siamo riusciti!"

Il nuovo singolo di Takagi e Ketra Venere e Marte è una sorpresa. Un brano che permette di scoprire una sfaccettatura inedita del duo di producer.

Videointervista a Marco Filadelfia: “Un viaggio nella fantasia dove ho voluto dare sfogo alla mia creatività”

E' uscito il nuovo singolo di Marco Filadelfia Jumanji, brano che descrive con maestria l’ambiziosa vita dei giovani d’oggi.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Anteprima Video: buone sensazioni e solitudine nel nuovo singolo di Stillpani “Pagine Vuote”

E' uscito Pagine Vuote, il nuovo singolo di Stillpani, artista aquilano nato nel 1999 il cui vero nome è Alessandro Paniccia.

Voci Per La Libertà 2021: via i lavori per la nuova edizione di Una Canzone Per Amnesty

Via ai lavori per Voci Per La Libertà 2021, la nuova edizione del concorso Una Canzone Per Amnesty che avrà anche quest'anno Rai Radio 1 come media partner.

Rainbow Free Day: il programma dal 19 al 24 gennaio

Ha preso il via la prima edizione di Rainbow Free Day. Ecco il ricco programma con gli appuntamenti del 19, 20, 21, 22, 23 e 24 gennaio.

Ernia feat Pinguini Tattici Nucleari: dal 20 gennaio la nuova versione di “Ferma a Guardare”

Ernia feat Pinguini Tattici Nucleari, una collaborazione sorprendente nella nuova versione del brano Ferma a Guardare, originariamente inserito in Gemelli.

Gazzelle: svelata la tracklist completa del nuovo album “Ok” con una collaborazione inaspettata

Arriverà a breve il nuovo album di Gazzelle Ok, che uscirà a poco più di due anni da Punk. Ecco la tracklist, con una collaborazione davvero curiosa.

Francesca Michielin: in attesa di Sanremo con Fedez arrivano nuovi FEAT... in uscita "Cattive stelle" feat. Vasco Brondi

In attesa di Sanremo 2021 con Fedez, proseguono i duetti della cantautrice.

Negramaro: dal 22 gennaio in radio il nuovo singolo “La Cura del Tempo” (Testo e Audio)

Sarà in radio dal 22 gennaio il nuovo singolo dei Negramaro La Cura del Tempo, toccante ballad dove la musica d’autore si contamina con l’elettronica e il pop-rock.

Fabio Concato: il doppio album “Musico Ambulante”, disponibile ora solo in formato fisico

Il 15 gennaio è il giorno dell'uscita del nuovo progetto discografico di Fabio Concato Musico Ambulante, 22 tracce più L'Umarell.

Fabrizio Moro: il 18 gennaio... via alle riprese del film “Ghiaccio”

Il 18 gennaio è un giorno dell'inizio delle riprese del primo film di Fabrizio Moro Ghiaccio, pellicola, scritta con Alessio De Leonardis.

Noemi VS Emma e Alessandra Amoroso: quando i fan anziché pensare alla musica vedono il brutto ovunque

Un like di Noemi fa partire la polemica da parte di alcuni fan. Alessandra Amoroso impeccabile nel rispondere.

Far Finta Di Essere Sani: il format della Fondazione Gaber ospita N.A.I.P.

Prosegue Far Finta Di Essere Sani, il nuovo format di Fondazione Gaber che, dopo aver ospitato i Pinguini Tattici Nucleari, continua con N.A.I.P.

