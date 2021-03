Loredana Bertè Figlia di testo e audio.

Finalmente nella prima serata del Festival di Sanremo 2021 Loredana Bertè è arrivata all’Ariston ma non in gara questa volta ma nelle giuste vesti di super ospite. La cantante ha intonato un medley dei suoi successi Il mare d’inverno, Dedicato, Non sono una signora e Sei Bellissima. La cantante ha inoltre presentato il suo ultimo brano prodotto da Luca Chiaravalli, il nuovo singolo Figlia di…

L’artista si è presenta sul palco appoggiando per terra una scarpa rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne.

Il 9 marzo tra l’altro su Rai 1 andrà in onda lo speciale Non sono una signora condotto da Alberto Matano.

LOREDANA BERTÈ figlia di testo e audio

Sono il padre delle mie carezze e la madre delle mie esperienze

Sono figlia di una certa fama sono una figlia di figlia di Loredana

con il mascara e la bandana sono una figlia di figlia di Loredana

Ho fatto invidia e ho fatto pena

ho fatto tutto tutto da sola lo senti il graffio lungo la tua schiena era per dirti che ci sono ancora

Sono il padre delle mie carezze e la madre delle mie esperienze

Sono figlia di una certa fama sono una figlia di figlia di Loredana

Chi mio odia mi ama sono una figlia di figlia di Loredana

con gli occhi aperti dentro la notte fare l’amore e come fare a botte

il capo branco fra queste iene

ti ho fatto male ma per il tuo bene

Sono il padre delle mie carezze e la madre delle mie esperienze

Sono figlia di una certa fama sono una figlia di figlia di Loredana

sono schiava e sovrana sono una figlia di figlia di Loredana, Loredana

Loredana tu che giudichi il mio cammino prova a farlo sopra questi tacchi

nata così di me non cambio niente,

un animale non mangia un animale sbrana sono una figlia di figlia di Loredana

Sono il padre delle mie carezze e la madre delle mie esperienze

Sono figlia di una certa fama sono una figlia di figlia di Loredana, Loredana ti ama

Sono una figlia di figlia di Loredana