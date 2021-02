Per la terza settimana consecutiva scopriamo un nuovo tassello della personalità artistica e musicale dei regaz de Lo Stato Sociale. Dopo i dischi di Bebo e Checco, ecco il progetto discografico solista di Carota, fuori per Garrincha Dischi / Island Record. Aspettando Combat Pop, il brano che il collettivo bolognese presenterà a Sanremo 2021…

“Sono andato ad esplorare i miei tanti lati caratteriali.”

Con questa dichiarazione d’intenti prende vita un lavoro variopinto sia per lo stile musicale, un ventaglio di generi che spazia dal trip hop al cantautorato, sia per i contenuti, legati a tematiche come il senso di inadeguatezza e quello di appartenenza, mantenendo saldo il focus sul valore della collettività per superare le difficoltà quotidiane.

Non esiste un vero e proprio fil rouge a legare i brani.

“Il collante alla fine sono io, la mia poetica, il mio linguaggio.”

Tuttavia la tracklist scorre raccontando diverse evoluzioni dell’amore. C’è un amore appena scoperto, cullato dentro un desiderio di protezione (Il giorno dopo), c’è un amore che crolla da un momento all’altro (Mare di cartone) e, ancora, c’è un amore vecchio e stanco che prova a rassicurarsi nonostante non sia necessario (Una casa in pieno centro).

LO STATO SOCIALE – CAROTA

In questa avventura Carota chiama a rapporto diversi amici, a partire da Willie Peyote, prezioso featuring nel brano Il giorno dopo.

“Il mio è un tipo di scrittura abbastanza fumosa, più poetica che prosaica, quindi ho voluto qualcuno che bilanciasse il tutto.”

Anche sul piano della produzione, eccetto su Al sole dell’ultima spiaggia in cui è lo stesso autore a dirigere in prima persona ogni dettaglio “come un topolino da biblioteca, come un amanuense chino sul suo tomo da quattrocento kg” ci sono altri stimati colleghi chiamati a raccolta.

Infatti su ben tre brani (Il giorno dopo, Mare di cartone e Colorado) Carota si avvale della collaborazione dei Mamakass, sodali con cui si instaura da subito un rapporto di complicità, in special modo per via della comune fascinazione verso certe pietre miliari nate in quel di Bristol a metà del ‘90.

Il risultato è fedele alle intenzioni e riesce a condensare il desiderio di produrre musica popolare mantenendo salde le radici nella cultura underground.

Questa la tracklist del progetto.

01. Il giorno dopo feat. Willie Peyote

02. Colorado

03. Mare di cartone

04. Al sole dell’ultima spiaggia

05. DJ di Merda – Regaz Version

Foto di Jessica De Maio