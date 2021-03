Lo sfogo di Bugo sui social: Mi sono rotto di – Dov’è Bugo – sono qua!”

Bugo non ci sta più e vuole che le persone si concentrino sulla sua musica e sul suo disco e, per comunicarlo, affida le sue parole ad uno sfogo a cuore aperto sui social.

Tutti conosciamo la storia… il debutto sul palco di Sanremo lo scorso con Morgan, le liti tra i due, la canzone modificata, l’uscita di scena di Bugo con conseguente eliminazione dalla gara, e poi il teatrino mediatico messo in piedi dall’ex amico con tanto di canzone parodia e ospitate da Barbara D’Urso.

Una situazione che, un anno dopo, ha ripreso vita quando Amadeus, reo di aver preso nel cast del Festival Bugo e scartato le cinque canzoni presentate su sua richiesta da Morgan, quest’ultimo ha attaccato pubblicamente il Direttore artistico del Festival e più volte deriso pubblicamente nelle interviste il collega.

Una situazione che la gente non ha dimentico e che, va detto, Morgan fa di tutto per non far loro dimenticare. Gli utenti che frequentano Clubhouse sapranno infatti che Morgan è in pianta stabile nelle stanze del nuovo social network e, spesso e volentieri, nomina, ridicolizza e attacca Bugo. Arista certamente noto al grande pubblico dallo scorso anno (e purtroppo in grande parte per quello spiacevole episodio) ma con una lunga carriera alle spalle, vero e proprio padre dell’indie italiano (come testimonia questo articolo a seguire pubblicato sulla rivista Tutto Musica di Mondadori ad inizio degli anni 2000).

