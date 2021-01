LIVENow presenta “Italian Graffiti”: ospite della prima puntata Il Tre

LIVENow è una nuova rete di distribuzione di contenuti e una piattaforma di marketing che fornisce soluzioni pay-per-view flessibili per eventi live, quali sport, concerti, spettacoli teatrali, talks, educational e lifestyle. Il primo format originale è Italian Graffiti e prenderà il via il prossimo 14 marzo alle ore 21.00 che ha l’obiettivo di far conoscere la musica e gli artisti della nuova generazione.

Il primo nome annunciato è Il Tre, cantautore che ha ricevuto il disco di platino con il singolo Te lo Prometto.

L’annuncio del suo primo album ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo, previsto per il 19 febbraio, ha destato un grande interesse sui social. Con l’acquisto dell’album sarà possibile ottenere il biglietto dell’evento esclusivo in streaming su LIVENow

Gli ospiti di Italian Graffiti saranno i principali artisti urban, rap, indie, pop della scena italiana e si esibiranno dal vivo in un club virtuale di grande impatto scenografico.

Al termine del live set parteciperanno ad un breve talk, condotto ogni volta da un host diverso, durante il quale racconteranno il proprio universo musicale.

A raccontare il percorso artistico de Il Tre sarà Max Brigante, voce storica di Radio 105, dj, manager e esperto della scena rap/hip-hop italiana.

LIVENOW PRESENTA ITALIAN GRAFFITI

LIVENow offre ai fan i migliori contenuti live attraverso la propria piattaforma e una rete di distribuzione in crescita di editori digitali, canali di social media e società telefoniche.

La piattaforma fornisce un facile accesso agli eventi a cui vogliono partecipare gli utenti, sui device a loro disposizione.

Lanciato nell’agosto 2020 da Aser Ventures, LIVENow si impegna ad aiutare le persone a vivere l’esperienza e l’emozione degli eventi dal vivo in un modo nuovo ed entusiasmante.

La piattaforma si propone inoltre come soluzione di marketing per i brand che vogliono ingaggiare nuovi clienti e/o associare il proprio marchio a contenuti di intrattenimento.

Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito di LIVENow http://www.dualipalivenow.com/.