Il nome di Elio Cipri è indubbiamente noto a tutti gli addetti ai lavori e non solo. Elio Cipressi, questo il suo vero nome, è uno delle figure di riferimento della discografia italiana… 53 Festival di Sanremo all’attivo ad oggi in diverse vesti, Elio è praticamente colui che ha inventato la figura del promoter musicale in Italia oltre ad essere un discografico di successo che ha lavorato con i grandi della musica italiana da Mia Martini a Renato Zero passando per Claudio Villa, Nek, Mariella Nava, Claudio Baglioni e tanti altri ancora (qui una nostra video intervista).

Ma in questo articolo non parliamo dei suoi grandi successi ma di un fatto increscioso strettamente legato all’attualità, all’epoca del Covid-19 e all’inciviltà che, purtroppo, caratterizza molte persone.

Elio Cipri è infatti stato aggredito in pieno giorno a Roma da un uomo che, “redarguito” con educazione dal discografico in quanto non indossava la mascherina, lo ha colpito al volto

“Questo è il risultato dell’inciviltà. Mio padre è stato preso per il collo ed ha ricevuto un pugno da un signore che si aggirava per il Bar Vanni a Roma senza mascherina“.

A svelarlo sui social, mostrando il volto tumefatto del padre, è stata la figlia di Cipri, la cantante Syria…

“Il virus ancora gira, non abbassiamo la guardia. La mascherina ci protegge, ma non è chiaro a molte persone. C’è ancora tanta gente incivile, mi dispiace papà!“

Elio ha riportato un trauma facciale e dieci giorni di prognosi per aver detto all’uomo che lo ha aggredito: “Mi scusi sono un po’ rompiscatole, ma dovrebbe girare con la mascherina per favore…” a quel punto è scatta l’ingiustificabile aggressione.

Importante il messaggio lanciato attraverso i social da Syria: “Grazie a tutti per i messaggi di solidarietà al mio papà, queste cose non dovrebbero accadere mai. È grave, c’è ancora gente incivile e questo fa riflettere. Non abbiate mai paura di denunciare le persone, non abbiate mai paura!”

All Music Italia desidera manifestare la propria vicinanza ad Elio Cipri per quanto accaduto.