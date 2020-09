Sarà presentato in anteprima dopo il Tg1 delle 20 in diretta sulla rete ammiraglia Rai il nuovo singolo di Ligabue La ragazza dei tuoi sogni.

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal rocker di Correggio durante la prima puntata dei Seat Music Awards. Dalla splendida cornice dell’Arena di Verona Ligabue ha confermato le indiscrezioni che da qualche giorno si susseguivano sui social e nei gruppi di fans del cantautore.

Il brano verrà presentato in anteprima il 12 settembre, giorno in cui Ligabue avrebbe dovuto tenere a Campovolo a Reggio Emilia il concerto per festeggiare 30 anni di carriera.

Il live 30 Anni in un Giorno è invece in programma il prossimo 21 maggio 2021 (Qui il nostro articolo) e sarà l’occasione per assistere per la prima volta a un concerto presso RCF Arena. La struttura permanente, recentemente realizzata e non ancora inaugurata, è in grado di ospitare fino a 100’000 persone.

LIGABUE LA RAGAZZA DEI TUOI SOGNI

Non è noto se il nuovo singolo di Ligabue farà parte di un nuovo progetto discografico. L’ultimo album del sessantenne cantautore risale al 2019. Start fu pubblicato l’8 marzo dello scorso anno e dal disco furono estratti i singoli Luci D’America, Certe Donne Brillano e Polvere di Stelle.

La notizia dell’esibizione di Ligabue presso la nuova struttura RCF Arena è stata diffusa alcuni giorni fa dalla testata locale Reggionline.

Già lo scorso mese di giugno, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini a margine di una conferenza stampa aveva ventilato questa ipotesi che ora sta prendendo forma anche nei dettagli.