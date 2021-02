E’ uscito il nuovo singolo di Leonardo Monteiro La Regina, brano estratto dall’album Yin e Yang pubblicato lo scorso mese di novembre anticipato da Il Telefono (ne abbiamo parlato Qui).

Così Leonardo Monteiro descrive il nuovo brano.

“‘La Regina’ parla di isolamento e solitudine, di manipolazione e di giudizio. È un brano di protesta e di rottura e, contemporaneamente, un invito all’autostima e all’indipendenza. I nostri tratti caratteristici ci distinguono gli uni dagli altri e ci rendono individui unici e peculiari. La Regina è l’originalità che impone la sua verità sull’omologazione sociale.”

Un pezzo che ben descrive il mood musicale dell’album Ying e Yang, disco in cui si esprimono armonie opposte in un viaggio spirituale tra ricordi che riaffiorano. Due mondi separati, due facce della stessa medaglia, che non possono esistere l’una senza l’altra.

LEONARDO MONTEIRO LA REGINA – IL TESTO

“Hello everybody! My name is Leonardo Monteiro”

e credo che stavolta sarò davvero sincero

Sì! Dal tono sembrava che volevo polemizzare.

Quante pare di giorno e di notte che io mi sto a fare.

C’è la tele, c’è la D’Urso,

mille spot, manipolazioni,

gente che ti guarda e che poi punta il dito,

quel dito che poi nel grilletto è finito,

sparato, sparito dal senso di colpa,

la colpa di essere stati se stessi

nel bene nel male,

per quello che vale

E allora basta

di stare io rinchiuso in questa stanza

Manipolati noi con grande eleganza,

ma adesso sai che faccio?

Che cambiamo danza!

Vado in vacanza

e ne ho abbastanza

di gente che ti giudica a distanza!

Non credergli se poi ti dicono “Non vali”

Col dito medio manda tutti dritti a Bali!

E poi difendi con rispetto i tuoi ideali.

Ridi, salta, corri, paga,

poi rispetta i tuoi ideali.

Con l’aereo vado a Bali,

poi rispetta i tuoi ideali

Io mi sento una regina:

non bevo dalla lattina,

gioco tutta la mia vita.

No, non sono una pedina.

Passare giorni a fumare

storto a contare le ore

Vorrei su Marte salire

Smetti di farti le pare

Premi l’acceleratore, accendi il motore

cerca di fare più spesso l’amore

godere, fumare per ore, per ore

Cerca di fare più spesso anche tu l’amore

Accendi il motore per ore, per ore, per ore

Cerca di fare più spesso l’amore

Foto di Alessandro Gigliola