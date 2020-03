Leonardo Malaguti: “Dilettante”, una condizione che accomuna chiunque

E’ uscito Dilettante, il nuovo singolo di Leonardo Malaguti, raffinato cantautore che nel 2018 pubblicò il singolo Invisibile, brano che tratta il tema della violenza sui minori in ambito familiare, che All Music Italia segnalò tra le 100 migliori canzoni italiane del 2018 (Ne abbiamo parlato Qui).

“Da soli camminiamo, da soli impariamo…”

Dilettante parla di una condizione che accomuna tutti gli esseri umani, che come dilettanti apprendono in solitudine le lezioni che la vita impartisce ogni giorno. In cambio di questi insegnamenti c’è un tornaconto emotivo a cui nessuno può sottrarsi.

L’arrangiamento del brani è arricchito dal lavoro del trombettista Diego Ruvidotti che ha contribuito ad arrangiare il pezzo con sonorità jazz.

“Ho scelto di uscire con “Dilettante” perché è particolarmente rappresentativo del mio percorso umano e artistico ed è in linea con i precedenti singoli caratterizzati da una melodia semplice ed accattivante, uniti a un testo che induce a riflettere.”

Queste le parole dell’avvocantante Leonardo Maleguti per spiegare Dilettante.

“DILETTANTE… l’ho imparato da me… la vita ci mette davanti a dei bivi, a delle scelte davanti alle quali volenti o nolenti tocca a noi agire. Nell’affrontare tutto questo costruiamo il nostro bagaglio emotivo senza istruzioni per l’uso… in questo senso siamo DILETTANTI…”

LEONARDO MALAGUTI – IL VIDEOCLIP

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto dal regista Graziano D’Angelo. Qui si passa da un’atmosfera musicale intima fatta di luci soffuse e sospensione temporale a uno scenario più reale ambientato nel backstage.