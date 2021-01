Leo Meconi lancia il nuovo brano “You can trust me” con Paolo Fresu

Leo Meconi torna sulle scene musicali dopo il singolo Angels & Outlaws, pubblicato a fine 2020, dopo l’esperienza a X-Factor. Il nuovo brano, in radio dal 29 gennaio 2021, si intitola You can trust me; e vede la partecipazione straordinaria di Paolo Fresu.

Il giovane cantautore, ribattezzato “Guitar Man” da Bruce Springsteen, incontra il jazzista più famoso d’Italia. Questo incontro generazionale caratterizza il singolo You can trust me. Leo Meconi ha scritto questa moderna ballad ad agosto 2020, subito dopo la partecipazione ad X-Factor. You can trust me è un brano autobiografico: è il grido struggente di un giovane ragazzo, che sta crescendo e vuole essere ascoltato.

You can trust me segna l’inizio del nuovo percorso musicale di Leo Meconi. Dopo aver pubblicato I’ll fly away a novembre 2019, l’artista ha rilasciato nel 2020 i due singoli Self-respect ed Angels & Outlaws. Nel frattempo, c’è stata la partecipazione ad X-Factor: dalle audizioni fino alla fase finale dei Last Call.

You can trust me è stato scelto come primo capitolo del progetto Zero4Leo, che si svilupperà durante tutto il 2021. Zero4Leo è l’alter ego a fumetti di Leo Meconi. Questo personaggio sarà il protagonista, musicale e grafico, delle storie che l’artista proporrà ogni mese.

