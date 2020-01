Leo Gassmann annuncia “Strike”, l’album di debutto

Leo Gassmann sarà in gara tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 a partire dal 4 febbraio. Ieri il giovane artista ha annunciato attraverso i social data di uscita e titolo del suo primo album.

Leo dopo la partecipazione ad X Factor 2018 ha pubblicato tre singoli. Il primo è stato l’inedito presentato nel talent show di Sky, Piume.

Nel corso del 2019 Gassmann ha lanciato altri due brani, Cosa sarà di noi (vedi qui) e il brano dalle sfumature folk, Dimmi dove sei (ne abbiamo parlato qui).

A fine 2019 il ragazzo ha preso parte alle selezioni di Sanremo Giovani entrando nei 69 finalisti (su quasi 900 canzoni presentate). Il percorso di Leo Gassmann è andato avanti fino a conquistare uno dei cinque posti a disposizione nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

Leo Gassmann Strike

Ecco come l’artista ha annunciato l’uscita del suo primo disco:

“È arrivato il momento che da tempo sognavo e che da tempo mi chiedevate. Il vostro affetto mi ha dato molta forza fino ad oggi e di questo vi ringrazio. Sono onorato di annunciare che il 7 febbraio uscirà ‘Strike’, il mio primo album. Vedendo la tracklist riuscite a farvi un’idea di come suonerà?“

Ecco la tracklist dell’album che conterrà anche due dei tre singoli già pubblicati, Vai bene così, il brano in gara al Festival di Sanremo, e un duetto con Matteo Alieno, giovane talento di casa Honiro.

Vai Bene Così Maleducato Strike Cognac Supernova Cantautore Fiumicino Mr. Fonda Magia ft Matteo Alieno Vieni Da Me Stasera Si Beve Monna Lisa Cosa Sarà Di Noi? Dimmi Dove Sei

Vai bene così testo e video

Solo tu sai quanto fa male sentirsi

l’ultimo in una finale di artisti

crollare così tante volte per poi svegliarsi

di notte

svegliarsi in un mare di lacrime

abitato dalle peggiori delle anime

che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato

Ma tu sei così

e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare

per ciò che non sai dare

perché per me tu lo sai vai bene così

perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore, ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Solo tu sai quanto fa male

arrivare così in alto per poi scivolare

crollare così tante volte per poi svegliarsi

di notte

svegliarsi per le mille domande

alle quali risposta non hai

che portano solo più in basso

ogni tuo singolo passo

Ma tu sei così

e non ti devi arrabbiare

per ciò che non sai fare

per ciò che non sai dare

perché per me tu lo sai vai bene così

perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore, ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Che la vita è la fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non importa dei tuoi errori

E crollare fa male

ma ritorna a sognare

che un artista è un bambino

che non vuole mollare

non bisogna affogare

in ciò che non sai fare

che vai bene così

perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore, ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Solo tu sai quanto fa male

arrivare così in alto per poi scivolare

crollare così tante volte per poi svegliarsi

di notte

svegliarsi per le mille domande

alle quali risposta non hai

che portano solo più in basso

ogni tuo singolo passo

Che la vita è la fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non importa dei tuoi errori

E crollare fa male

ma ritorna a sognare

che un artista è un bambino

che non vuole mollare

non bisogna affogare

in ciò che non sai fare

che vai bene così