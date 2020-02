Leo Gassmann, conferenza stampa Sanremo 2020.

Come vivi l’essere un figlio d’arte?

Sono onorato di far parte della mia famiglia, ma il mio è un percorso diverso che sto cercando di costruirmi con impegno e sacrificio, insieme al mio team.

Ti aspettavi di arrivare fin qui?

No, non mi aspettavo neanche di essere selezionato tra i 900. Il mio era un sogno. Abbiamo fatto questo percorso che ci ha portato fino qui, per me è un onore cantare su questo palco, così come lo è cantare con altri artisti. E’ un sogno che si realizza.

Come ti senti oggi?

Papà era in pensiero per come sarebbe andata la gara, ma per me è un confronto musicale. Mi piacerebbe nascesse un movimento di musica in cui gli artisti possono confrontarsi e crescere insieme.

Oggi mi sento bene, sono felice e la mia vittoria me la sono già presa con il mio team. Domani cantiamo per divertirci, emozionarci e portare un messaggio in quei 3 minuti.

Quando hai partecipato alle audizioni di X-Factor non l’hai detto a nessuno, con Sanremo?

Mia mamma è la mia complice, papà è più in angoscia e non gliel’ho detto. Per papà è importante che continui l’università e lunedì torno all’università perché ho l’obbligo di frequenza e ho degli esami a fine febbraio. Devo stare sul pezzo.

Tu hai vinto contro Fadi e siete molto amici. Cosa vi siete detti?

Noi, anche prima di salire sul palco, ci siamo abbracciati. Stimo Fadi, ascolto le sue canzoni e quando canta mi si stringe il cuore. E’ stato un momento emozionante e ci è dispiaciuto doverci confrontare.

Su quel palco abbiamo vinto tutti perché è già un onore essere qui. Mi porto dietro l’amicizia con lui e gli altri ragazzi.

L’amicizia è sincera e ne vado sincero.

Sei emozionato?

Sono emozionato quanto il primo giorno e non riesco ancora a crederci. Domani sarà un grande giorno per tutti 4, perché abbiamo tutti dei messaggi importanti da trasmettere. Che vinca il messaggio che fa più bene alla società.

La tua canzone termina con la parola “asimbonanga”. Cosa significa?

Vuol dire “lui non si vede” dedicata a Nelson Mandela, contro la guerra e l’apartheid. E’ un modo per unire la cultura italiana con quella africana che ormai fa parte della nostra società. Se siamo uniti possiamo fare la differenza e cambiare qualcosa. La nostra generazione ha tanto da cambiare, ma ci sono anche tante cose belle di cui possiamo essere portavoce.

Cosa rappresenta per te il pop?

Ho avuto l’onore di conoscere Lewis Capaldi, su un suo brano ho scritto un testo in italiano ed è stato un onore. Mi auguro di fare un percorso come il suo in piccolo, anche solo un quarto.

Il mio nome per me è un onore, ma io sto cercando di costruire il mio percorso e devo lavorare ogni giorno per dimostrare a me stesso e agli altri di poter stare su quel palco. La rabbia che ho cerco sempre di trasformarla in amore e cerco di trasformarla in positività. La rabbia e l’odio sono la strada più semplice, fare del bene è più difficile. Nella vita ho avuto tanto amore, sono stato fortunato e mi piacerebbe portarlo agli altri.