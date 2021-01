E’ uscito Sudditalia (Polydor / Universal Music Italia) il nuovo singolo de L’Elfo feat Ntò, prodotto da Funkyman.

Il brano porta la firma dello stesso L’Elfo, insieme al rapper napoletano Ntò, in un mix che esalta le lingue parlate nell’Italia meridionale.

L’Elfo è il più importante esponente del rap siciliano e qualche settimana fa, dopo la pubblicazione dell’album Vangelo II Luka (Qui la nostra videointervista), ha rivendicato il proprio ruolo con un post sui social.

“Nel 2017 ho reso il rap siciliano importante anche in Italia aprendo delle porte che sembravano destinate a non aprirsi mai. Adesso è arrivato il momento di rendere importante la Sicilia rap anche nel mondo mantenendo la mentalità e la coerenza che mi ha sempre contraddistinto.”

Il nuovo singolo de L’Elfo Sudditalia è un pezzo street, un ritorno alle radici e all’uso del dialetto, il siciliano de L’Elfo e il napoletano di Ntò, per raccontare la realtà e l’amore della loro terra.

“Questo brano è pronto da alcuni mesi, il feat con Ntò rappresenta un traguardo per me, anche lui fa parte degli artisti che ascoltavo da ragazzino… era un po’ che non facevo un pezzo street come si deve, magari qualcuno se lo era tolto dalla testa, ma sono ancora il numero uno in Sicilia, scusate la franchezza. Il titolo dice tutto: quello che siamo è quello che rappresentiamo, il SUDDITALIA.”