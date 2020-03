Legno: fuori “Casa De Papel”, il nuovo singolo aspettando... “Titolo Ep”

I Legno sono una delle realtà musicali indipendenti più interessanti dell’ultimo periodo. In un anno e mezzo sono riusciti a conquistare il pubblico e le playlist di Spotify meritandosi il soprannome di… Supereroi Mascherati dell’Indie! E’ ora uscito il nuovo singolo Casa De Papel che anticipa il nuovo Ep in arrivo il 3 aprile!

Casa De Papel, una co-produzione Matilde Dischi – Artist First, è immediatamente entrato nelle playlist New Music Friday e Indie Italia confermando un successo che in streaming ha per ora raggiunto quota 7 milioni di ascolti su Spotify.

“Casa de Papel è una serie che ha rivoluzionato e scosso le fantasie di milioni di persone. In “È bello finché dura anche se non è bello”, si racchiude il senso dell’intero pezzo, quanto vorremmo che un momento bellissimo possa durare per sempre? Peccato che non sia così.”

Queste le parole di Legno Felice e Legno Triste, musicisti e cantanti dei quali non si conosce l’identità.

Il protagonista del brano, insoddisfatto della sua quotidianità, si rifugia in un mondo fantastico, dove può vivere una vita avventurosa come quella di cartoni animati e delle serie tv. Da questa esperienza, però, capisce che, anche se la realtà è spesso imperfetta, è bella così com’è.

IL VIDEOCLIP

I Legno hanno deciso di realizzare il videoclip del nuovo singolo coinvolgendo i propri fans, ma invitandoli a restare a casa supportando l’hashtag #iostoacasa.

“Vogliamo usare il nostro tempo libero per fare qualcosa di utile e divertente così da dare un piccolo doveroso contributo per fronteggiare questo momento difficile? Volete essere protagonisti assoluti del nostro videoclip ufficiale di Casa De Papel? Per realizzare tutti insieme il videoclip di Casa De Papel abbiamo bisogno di un video in orizzontale dove cantate, ballate tutta la canzone, mi raccomando non abbiate paura, utilizzate la telecamera esterna e non interna per mantenere una qualità più alta e successivamente inviate tutto a produzione.onemedia@gmail.com! In seguito vi invieremo il modulo da compilare per autorizzarci ad utilizzare le vostre immagini nel video. Uniamoci tutti insieme e diamo il buon esempio così che da un piccolo gesto si possa fare un grande passo verso la sconfitta di questo terribile virus. STARE A CASA MA DIVERTENDOSI!”

LEGNO

Legno è un progetto musicale indipendente formato da due ragazzi toscani la cui identità è sconosciuta.

Dopo la firma con l’etichetta indipendente Matilde Dischi del producer Davide Maggioni, Legno debutta a giugno 2018 con la trilogia Sei la mia droga (parte uno), Tu chiamala estate (parte due) e Mi devasto di thè (parte tre).

I successivi singoli Le canzoni di Venditti e Febbraio entrano in playlist come Scuola Indie e Indie Italia, che anticipano la pubblicazione del disco Titolo album, uscito il 29 marzo per Matilde Dischi con distribuzione Artist First.

Pubblicano, poi, il singolo estivo All You Can Eat in collaborazione con Divanoletto, nome d’arte dell’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis a cui segue Affogare, brano programmato in alta rotazione da Radio Zeta.

Successivamente collaborano con Pianista Indie (Qui la nostra videointervista) nel singolo Lucio Dalla e a dicembre 2019 pubblicano In (Gin) Di Vita.

Il 3 aprile 2020 arriverà… Titolo Ep.