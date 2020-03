Le Vibrazioni Tour. A seguito delle ultime disposizioni governative che prevedono la sospensione di eventi e spettacoli fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale, le prime date del nuovo tour de Le Vibrazioni sono state rinviate.

Rimangono invariati i concerti previsti ad aprile a Bologna, Torino e Roma. Annullate le date di Lecce, Pescara e Genova.

Le Vibrazioni Tour calendario aggiornato

Queste le nuove date del tour Le Vibrazioni in orchestra di e con Peppe Vessicchio:

16 aprile al Teatro EuropAuditorium | Bologna

17 aprile al Teatro Colosseo | Torino

20 aprile all’Auditorium Parco della musica | Roma

3 maggio al Teatro Nazionale CheBanca! | Milano – recupero del concerto dell’8 aprile

5 maggio al Teatro Team | Bari – recupero del concerto del 25 marzo

6 maggio al Teatro Rendano | Cosenza – recupero del concerto del 23 marzo

7 maggio al Teatro Augusteo | Napoli – recupero del concerto del 2 aprile

16 maggio al Teatro Geox | Padova – recupero del concerto del 3 aprile

18 maggio al Teatro Impero | Marsala (Trapani) – recupero del concerto del 18 marzo

19 maggio al Teatro Golden | Palermo – recupero del concerto del 17 marzo

20 maggio al Teatro Metropolitan | Catania – recupero del concerto del 19 marzo

26 maggio al Teatro Tuscanyhall | Firenze – recupero del concerto del 7 aprile

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Nei prossimi giorni saranno disponibili le prevendite per le nuove date su Ticketone.it e sui circuiti di vendita abituali.

È possibile rivendere i biglietti per tutti i concerti rinviati utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne

È possibile chiedere il rimborso per i concerti di:

Lecce previsto per il 24 marzo 2020

Pescara previsto per il 30 marzo 2020

Genova previsto per il 15 aprile 2020

Concerti che purtroppo sono stati annullati.

Di seguito le modalità valide per Lecce e Pescara:

Rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 5 aprile per Lecce ed il 10 aprile per Pescara.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito Ticketone o tramite call center con modalità “ritiro sul luogo dell’evento”, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 5 aprile 2020 per la data di Lecce ed il 10 aprile 2020 per la data di Pescara.

