L’emergenza sanitaria come è noto ha costretto molti artisti a rinviare le attività live. Per Le Vibrazioni Summer Tour è l’occasione di tornare dal vivo, in attesa di recuperare nel 2021 la tournée con l’orchestra originariamente prevista per la primavera 2020.

Le Vibrazioni, dopo un Festival di Sanremo chiuso al quarto posto (Qui la nostra videointervista), hanno appena pubblicato il travolgente singolo elettronico Per Fare L’Amore (Artist First) e non vedono l’ora di incontrare i supporter che mai hanno fatto mancare il sostegno alla band capitanata da Francesco Sarcina.

La prima data del tour è prevista per il 12 Luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

LE VIBRAZIONI SUMMER TOUR

Quella del 12 luglio non è che la prima data del tour estivo della band, prodotta da 432, Color Sound e Therea Omnis.

Il Summer Tour si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti, dovute all’emergenza sanitaria. Per motivi logistici viene, invece, posticipato al 2021 Le Vibrazioni In Orchestra Di E Con Peppe Vessicchio.

Ecco le nuove date:

14 gennaio 2021 al Teatro Metropolitan di Catania (recupero della data del 20 maggio 2020)

15 gennaio 2021 al Teatro Impero di Marsala (recupero della data del 18 maggio 2020)

16 gennaio 2021 al Teatro Golden di Palermo (recupero della data del 19 maggio 2020)

18 gennaio 2021 al Teatro Augusteo di Napoli (recupero della data del 7 maggio 2020)

28 gennaio 2021 al Teatro Team di Bari (recupero della data del 5 maggio 2020)

29 gennaio 2021 al Teatro Rendano di Cosenza (recupero della data del 6 maggio 2020)

2 febbraio 2021 al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano (recupero della data del 3 maggio 2020)

4 febbraio 2021 al Teatro Tuscany Hall di Firenze (recupero della data del 26 maggio 2020)

5 febbraio 2021 al Teatro Geox di Padova (recupero della data del 16 maggio 2020)

8 febbraio 2021 al Teatro EuropAuditorium di Bologna (recupero della data del 16 aprile 2020)

I biglietti precedentemente acquistati sono validi per le nuove date corrispondenti.

La nuova data per il concerto di Torino verrà comunicata appena possibile.

Il concerto previsto il 20 aprile 2020 presso Auditorium Parco della musica di Roma è annullato. I biglietti acquistati per tale concerto sono validi per il nuovo concerto che Le Vibrazioni effettueranno il 12 luglio 2020 presso la Cavea di Roma.

Per tutti quelli che non possono partecipare, è possibile richiedere voucher entro e non oltre il 30 giugno 2020 secondo le modalità stabilite da Ticketone. I biglietti rimasti validi avranno comunicazione con assegnazione del nuovo posto in Cavea entro il 10 luglio 2020. Il costo di € 10,00 in più per i biglietti validi, sarà rimborsato secondo le modalità che in seguito verranno stabilite da Ticketone e dalla Fondazione Musica per Roma.

