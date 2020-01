Sanremo 2020 Le Vibrazioni Dov’è, tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione al Festival della band capitanata da Francesco Sarcina.

Sono passati due anni e mezzo dal ritorno de Le Vibrazioni, la band che optò per il palco del Radio Italia Live di Palermo per tornare dopo un lungo periodo di pausa e in cui Francesco Sarcina tentò la carriera solista.

Due anni fa la band è tornata sul palco dell’Ariston con un pezzo potente firmato dallo stesso Sarcina con Luca Chiaravalli, Andrea Bonomo e Davide Simonetta, dal testo importante e intenso, ma che non è andato al di là dell’undicesimo posto finale (Qui la nostra intervista realizzata a Sanremo 2018).

Dopo il Festival 2018 Le Vibrazioni hanno pubblicato l’album V che non ha avuto il riscontro sperato, al quale sono seguiti numerosi singoli.

LE VIBRAZIONI SANREMO 2020

Per Le Vibrazioni quella del 2020 sarà la terza partecipazione in gara a Sanremo. Francesco Sarcina, invece, ha all’attivo anche una partecipazione come solista.

Così la band ha descritto questo ritorno al Festival 2020:

“E dopo 20 anni di Vibrazioni, sentirsi vivi e affrontare con entusiasmo ogni progetto e sfida è la nostra naturale concezione d’amore.”

PARTECIPAZIONI AL FESTIVAL

Sanremo 2005 – Ovunque Andrò – 3° classificati nella categoria Gruppi

Sanremo 2018 – Così Sbagliato – 11° classificati

LE VIBRAZIONI DOV’E’ AUTORI, ALBUM E TOUR

Il singolo sanremese de Le Vibrazioni porta la firma di Francesco Sarcina, Davide Simonetta e Roberto Casalino.

Ancora non è noto se la band dopo il Festival proporrà un nuovo album. Ciò che è certo che, dopo un 2019 segnato da oltre 60 concerti, tra cui la festa per i 20 anni di carriera al Forum di Assago (Qui il nostro racconto), partirà a marzo per un particolare tour teatrale, in cui il rock si fonderà con la musica dell’orchestra diretta dal Maestro Peppe Vessicchio.

20 elementi a servizio della band formata da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Alessandro Deidda e Marco Castellani Garrincha.

Ecco le date di Le Vibrazioni in Orchestra Di e Con Peppe Vessicchio, prodotto da 432, Color Sound e Therea Omnis:

17 Marzo – Teatro Golden, Palermo

18 Marzo – Teatro Impero, Marsala (Trapani)

19 Marzo – Teatro Metropolitan, Catania

23 Marzo – Teatro Alfonso Rendano, Cosenza

24 Marzo – Teatro Apollo, Lecce

25 Marzo – Teatro Team, Bari

30 Marzo – Teatro Massimo, Pescara

2 Aprile – Teatro Augusteo, Napoli

3 Aprile – Gran Teatro Geox, Padova

7 Aprile – Teatro Tuscanyhall, Firenze

8 Aprile – Teatro Nazionale, Milano

15 Aprile – Teatro Politeama Genovese, Genova

16 Aprile – Teatro Europauditorium, Bologna

17 Aprile – Teatro Colosseo, Torino

20 Aprile – Auditorium Parco Della Musica – Sala Sinopoli, Roma

DOV’E’ TESTO

Foto di Chiara Mirelli