Sanremo 2020 – Le Vibrazioni – Dov’è

Le Vibrazioni in gara al 70° Festival di Sanremo con il brano Dov’è arrivano in Sala Stampa Lucio Dalla per rispondere alle domande.

Francesco Sarcina apre la conferenza così: Possono accadere situazioni difficili nella vita, quando accade uno deve reagire, non siamo mai preparati ad affrontare le sofferenze, la mente non fa altro che mettere da parte il problema, non lo affronta.

La canzone affronta la sofferenza e la sua cicatrice, incassare e poi attaccare.

Nuova collaborazione con Casalino – Simonetta, in Dov’è? Ci puoi dire qualcosa?

Dopo anni che scrivi canzoni rischi di ripeterti, per esprimere un concetto segui un percorso mentale. E’ bello aprire le porte con altri autori, per confrontarsi, vedere altri punti di vista. Ben vengano le collaborazioni!

Come definite l’evoluzione delle Vibrazioni?

Per noi è fondamentale trovarci in sala prove, c’è stato un cambiamento su come lanciamo la musica, abbiamo lavorato in maniera diversa. Non c’è più tempo di ascoltare un’ora di album.

Non vogliamo più buttare le canzoni e sprecarle, abbiamo un rapporto viscerale con le canzoni, per questo abbiamo lanciato i singoli.

Avete riportato il linguaggio dei segni, ci potete dire qualcosa di questa scelta?

Abbiamo paura di ciò che non conosciamo, in realtà stavamo guardando sul web e parlandone abbiamo pensato: “guarda come la interpreta!”. Era una magia, una fisicità emotiva, il suo interagire con noi è così empatico e si muove in base all’intensità della canzone.

Dobbiamo comunicare il più possibile!

Avete riportato anche Peppe Vessicchio, come avete fatto?

Pensando al Festival abbiamo pensato a lui, il Maestro ha scelto noi per tornare al Festival e lo reputiamo una rock star. L’applauso per lui è stato emozionante anche per noi e ci ha permesso di farci rilassare.

Nella serata delle cover avete scelto Un’emozione da poco, come mai?

E’ una canzone che è rimasta molto nei cuori della gente, l’avevo rivista anche in un film. Questa canzone cantata da un uomo cambia, è stato un filo conduttore di una storia che dura da tre anni, dal 2018 con Così sbagliato.

Siete sempre stati produttivi con un ritmo incalzante, c’è mai stato un periodo di vuoto creativo?

Il momento in cui entri nelle sabbie mobili c’è stato, un periodo lungo cinque anni, un meccanismo che pensa a tutto tranne che all’arte, dinamiche lavorative normalissime, il problema è il meccanismo che abbiamo superato con l’amore e l’aiuto di altre persone.