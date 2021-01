In attesa di scoprire il 15 marzo prossimo, ovvero il giorno in cui saranno annunciate le nomination per La Notte degli Oscar 2021 (in programma quest’anno ad Aprile) Laura Pausini porta a casa un nuovo riconoscimento per il brano Io si (Seen) scritto con Diane Warren e Niccolò Agliardi, l’Hollywood Music Awards.

La canzone è il brano portante del film La vita davanti a sé, pellicola di Edoardo Ponti che ha riportato sulle scene cinematografiche Sophia Loren.

Gli HOLLYWOOD MUSIC IN MEDIA AWARDS sono premi che vengono assegnati ogni anno a canzoni e colonne sonore originali contenute in film, serie tv, Videogames e pubblicità. E proprio Laura si è aggiudicata il premio nella categoria Best Outstanding Song – Feature Film.

Ecco il suo post sui social:

“Grandissima emozione stanotte quando ho saputo che il brano “Io si/seen” ha vinto all’Hollywood Music In Media Awards come best outstanding song – Feature film. Ho creduto fin da subito in questo pezzo che mi ha conquistata per il suo messaggio fortissimo di integrazione e accettazione della diversità. Questo premio è un segnale importante per tutti noi e per me anche un grande onore essere la voce che porta nel mondo questo messaggio che racconta una storia bella, invitandoci a restare uniti, pur nelle differenze, e guardare insieme al futuro. Grazie all’accademia, a Dian Warren e Niccolò Agliardi e naturalmente a Edoardo Ponti, Bonnie Greenberg e Sophia Loren”

Tra l’altro i rumors darebbe anche in pole position per una nomination agli Oscar nella categoria Miglior attrice femminile Sophia Loren giunta con questa pellicola al suo 98esimo film in 70 anni di carriera. Per la Loren la vittoria le porterebbe la sua seconda statuetta dopo quella del 1962 per La Ciociara (ricevette in seguito anche una nomination nel 1965 per Matrimonio all’Italiana).

Se dovesse entrare nella cinquina, Sophia, a 56 anni dall’ultima nomination, batterebbe il record di Henry Fonda per il divario più lungo tra prima ed ultima nomination: 41 anni.