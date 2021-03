Come avete avuto modo di leggere in questo articolo Laura Pausini, dopo 4 Latin Awards e un Grammy Awards, ha portato a casa, nella nostra Italia, un altro riconoscimento internazionale… Il Golden Globe per la Miglior Canzone Originale con Io si / Seen, brano composto da Diane Warren, scritto dalla stessa Laura, che ne è anche l’interprete, con Niccolò Agliardi.

Trattasi, per i pochi che non lo sapessero, del premio cinematografico e televisivo più importante del mondo dopo gli Oscar. Per questo attraverso All Music Italia abbiamo deciso di avanzare una proposta al direttore artistico di Sanremo 2021, Amadeus.

Al fine di celebrare nel tempio italiano della musica, quel Festival di Sanremo che esattamente 28 anni fa, il 27 febbraio 1993, vedeva trionfare la Pausini con La solitudine, primo tassello di una carriera internazionale unica in Italia, sarebbe bello se l’orchestra del Festival nella prima (o nell’ultima) serata della kermesse omaggiasse la cantante suonando il brano vincitore del Golden Globe.

A tal fine lanciamo sui social l’Hashtag #Iosisanremo