Sarà disponibile dal 4 settembre la nuova versione del brano di Laura Pausini Verdades a Medias. Il singolo, originariamente inserito in Hazte sentir, versione spagnola di Fatti Sentire, sarà proposto in un inedito duetto con la cantautrice Bebe.

L’annuncio segue quello di qualche giorno fa, che incuriosì i fans (ne abbiamo parlato Qui).

Laura Pausini ha postato l’imminente arrivo del nuovo brano con un post su Instagram.

“’Verdades a Medias’”, tratta dal disco ‘Hazte sentir’ (Fatti sentire), non è mai stato un singolo in spagnolo. Ed è stato come rinchiudere la mia voce in una prigione.

Finalmente, dalla mezzanotte potrete ascoltare questa nuova versione e vedere il nuovo videoclip con la mia amica Bebe.

Spero che vi piaccia tanto come piace a me e alla mia ospite, una donna dalla voce realmente unica. Lei è una persona che non accetta le frasi a metà.

Anche per questo la adoro! Non perdete l’uscita del videoclip questa notte su Youtube, sarò in chat sul mio canale ufficiale stasera dalle 23.45 (ora italiana).”