“Io si” di Laura Pausini nella shortlist ufficiale degli Oscar 2021

Continua la strada verso l’Oscar per Laura Pausini e la sua Io si (Seen).

Dopo la nomination ai Golden Globes 2021, premi cinematografici e televisivi considerati spesso come l’anticamera degli Oscar che verranno assegnati domenica 28 febbraio, arriva quella nella shortlist dell’ambita statuetta di Hollywood.

La shortlist è la lista, in questo caso di 15 candidati scelti su 105 brani idonei, da cui verrà scelta la cinquina che comporrà le nomination finali in attesa della consegna degli Oscar. Le nomination verranno svelate il 15 marzo e a fine aprile verranno assegnati i premi.

Per la categoria Miglior canzone originale i candidati sono i seguenti. Diane Warren, compositrice della musica di Io sì (Seen) il cui testo è stato scritto da Laura Pausini con Niccolò Agliardi, ha due brani nella shortlist, oltre alla canzone della Pausini c’è anche Gratis da The one and only Ivan.

“Giradischi” da “All In: The Fight for Democracy” (Amazon Studios)

“Guarda cosa hai fatto” da “Belly of the Beast” (Independent Lens)

“Influenza Wuhan” da “Borat Subsequent Moviefilm: Consegna di una prodigiosa tangente al regime americano per trarne vantaggio una volta gloriosa Nazione del Kazakistan” (Amazon Studios)

“Husavik” da “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” (Netflix)

“Never Break” da “Giving Voice” (Netflix)

“Make It Work” da “Jingle Jangle: A Christmas Journey” (Netflix)

“Fight For You” da “Judas and the Black Messiah” (Warner Bros)

“Lo Sì (Seen)” da “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)” (Netflix)

“Rain Song” da “Minari” (A24)

“Show Me Your Soul” da “Mr. Anima!” (Shoes in the Bed Productions)

“Loyal Brave True” da “Mulan” (Walt Disney Pictures)

“Gratis” da “The One and Only Ivan” (Disney Plus)

“Speak Now” da “One Night in Miami” (Amazon Studios)

“Green” da “Sound of Metal” (Amazon Studios)

“Hear My Voice” da “The Trial of the Chicago 7” (Netflix)

Ecco il messaggio postato sui social dalla Pausini: