Laura Pausini Golden Globes. Laura porta a casa, in Italia, un altro prestigioso premio internazionale: il Golden Globes per la Miglior canzone originale con Io si / Seen.

Si sono svolti questa notte in diretta da Hollywood i Golden Globes 2021. I premi cinematografici e televisivi più noti al mondo, secondi solo agli Oscar, vedevano tra le nomination, per la prima volta nella storia, un brano italiano.

Io si /Seen, canzone composta da Diane Warren per il film La vita davanti a se (diretto da Edoardo Ponti con Sophia Loren protagonista), è stata infatti scritta per quel che riguarda il testo da Laura Pausini, interprete anche della canzone, con Niccolò Agliardi ed è uscita anche in versione inglese anche se nel film, in tutto il mondo, è stata inserita in italiano.

Il brano fino ad oggi ha vinto questi premi: CINEUPHORIA AWARDS, il CAPRI HOLLYWOOD INTERNATIONAL FILM, l’Hollywood Music In Media Awards ed il Satellite Award e ottenuto nomination per i Critics’ Choice Awards (fissati per il 21 marzo prossimo).

La cerimonia, molto particolare a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, si è svolta con pubblico presente, contingentato e distanziato in ottemperanza delle norme di contenimento del contagio. Un pubblico composto da personale medico e sanitario che è stato ed è tuttora in prima linea nella battaglia contro il virus.

A presentare Tina Fey e Amy Poehler che sono sembrate essere nella stessa location e invece non solo non erano sullo stesso palco, ma nemmeno nella stessa città. Una da Los Angeles e una da New York. Il distanziamento non ha reso meno affiatate le due presentatrici, anzi.

Laura ha vinto e, dopo l’apparizione in video di Diane Warren, è apparsa per ringraziare:

“Grazie mille sono orgogliosissima… ho la pelle d’oca dappertutto – Grazie mille diciamo in italiano – grazie ad Edoardo, Sophia Loren, ancora una volta a Diane, a Niccolò Agliardi. Vi voglio veramente bene. A tutto il team che ci ha aiutato a costruire questo progetto stupendo de La Vita davanti a se.“

Ora, dopo questo ennesimo premio internazionale che va ad affiancarsi, tra gli altri, ad un Grammy Awards e 4 Latin Grammy, per Laura Pausini la strada è in direzione degli Oscar.

Potrebbe anche arrivare infatti la nomination all’Oscar visto che il brano è nella shortlist delle 15 canzoni tra cui verranno scelti i cinque brani candidati all’ambita statuetta.