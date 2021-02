Laura Pausini candidata ai Golden Globes con Io si / Seen nella categoria Miglior canzone originale.

Arriva un ulteriore riconoscimento per la nostra cantante più amata e conosciuta nel mondo, già vincitrice di quattro Latin Grammy e di un Grammy Awards. In attesa di conoscere nel mese di marzo le nomination agli Oscar, arriva quella per gli importantissimi Golden Globes, premi considerati una vera e propria anticamera degli Oscar e giunti alla 78esima edizione. Quest’anno la cerimonia di premiazione è fissata per il prossimo 28 febbraio a Los Angeles.

La nomination è un ulteriore riconoscimento per Laura Pausini e per il brano Io sì / Seen, Original song del film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé, frutto della collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe) e Niccolò Agliardi.

Il brano è infatti in lizza nella categoria Miglior canzone originale. Ecco con chi dovrà confrontarsi per vincere il premio:

Fight for you – Judas and the Black Messiah

Hear My Voice – Il processo ai Chicago 7

Speak Now – One Night in Miami

Tigress & Tweed – The United States vs. Billie Holliday

