Laura Pausini Tiziano Ferro insieme. “Un incontro pubblico” tra questi due grandi artisti non succedeva dal 2009, ovvero dalla messa in onda di Due, uno speciale televisivo musicale di Rai 2 condotto proprio dai due artisti.

Tre anni prima invece avveniva il primo, e ad oggi unico (anche se si mormora che Tiziano potrebbe scrivere per il nuovo disco di Laura) incontro musicale tra i due sulle note di Non me lo so spiegare, duetto contenuto nell’album campione di vendite, Io canto di Laura Pausini.

Ora i due artisti tornano ad interagire in un momento molto buio per il nostro paese…

Laura Pausini Tiziano Ferro diretta streaming

Laura e Tiziano si collegheranno insieme per una lunga chiaccherata pubblica visibile sui propri profili Instagram (qui quello di Laura, qui quello di Ferro) martedì 17 marzo alle ore 17.

Un incontro importante e, al tempo stesso, un’occasione importante per passare del tempo con i proprio follower e sensibilizzarli sull’argomento donazioni in un momento in cui i reparti di terapia intensiva italiani sono al collasso per il Coronavirus.

Laura Pausini, tra l’altro ha già donato 100.000 euro al comitato regionale dell’Emilia Romagna della Croce Rossa Italiana e, sempre attraverso le proprie pagine social ha condiviso cinque link di realtà importanti da sostenere in questo momento.

L’appuntamento quindi è fissato per martedì 17 marzo alle ore 17.