Laura Pausini e Kaka: martedì 24 marzo una esclusiva diretta Instagram

E’ noto che Laura Pausini ha con il Brasile un rapporto molto stretto e assolutamente ricambiato.

Laura nel paese verdeoro è una star assoluta e di primissimo piano.

Altrettanto noto quanto l’artista si stia dando da fare per il nostro paese con insolite collaborazioni via social (abbiamo parlato Qui della diretta streaming con Tiziano Ferro), donazioni (100’000 euro al comitato regionale dell’Emilia Romagna della Croce Rossa Italiana) e interviste (l’ultima su Il Corriere della sera).

Ora l’artista è pronta a tornare in diretta sui social. Martedì 24 marzo alle ore 17.00 Laura Pausini ospiterà infatti sul suo profilo ufficiale Kaka, la star mondiale del calcio.

“Io e Kaka saremo in diretta doppia su Instagram! Vi aspettiamo martedì 24/03 per passare un po’ di tempo insieme da casa…”

Questo il messaggio di Laura Pausini sui Social.

LAURA PAUSINI E KAKa

Laura Pausini e Kaka sono entrambi ambasciatori del World Food Programme (WFP), oltre a essere legati da una grande stima reciproca e da un’amicizia profonda nata dal tifo di Laura per il Milan, la squadra che ha visto protagonista l’attaccante brasiliano per sei indimenticabili stagioni in due momenti tra il 2003 e il 2014.

Il calciatore brasiliano, Pallone d’Oro 2007 e vincitore della Champions League in maglia rossonera, è un simbolo nel suo paese e si è sempre proclamato grande fan di Laura Pausini.

L’appuntamento sarà un’occasione unica per un confronto su come i due paesi, Italia e Brasile, stiano vivendo la situazione attuale e per condividere la loro chiacchierata con i follower.