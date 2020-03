Laura Pausini e Paola Cortellesi, la coppia di amiche (vere) che qualche anno fa diede vita al programma di successo di Rai 1, Laura & Paola, è pronta a riunirsi questa volta in diretta social.

Per la Pausini quella con Paola sarà la terza diretta di coppia in questo difficile periodo di quarantena.

La cantante ha infatti già interagito di fronte ad oltre 40.000 spettatori con Tiziano Ferro (vedi qui) e, nei giorni scorsi, con il giocatore del Milan, la squadra del cuore di Laura, Kakà.

Laura Pausini e Paola Cortellesi diretta Instagram

Per programmare questa diretta la Pausini ha dovuto convincere Paola Cortellesi, notoriamente poco avvezza ai social, ad aprire un account Instagram.

La storia insomma si ripete visto che già all’epoca del programma Laura & Paola la Pausini costrinse l’amica ad aprire un profilo su Twitter.

E così da questa occasione, voluta da entrambe per cercare di intrattenere e alleggerire questi pomeriggi vuoti e dolorosi, nasce l’account Instagram @paolacortellesireal che per la prima volta sarà in diretta con @laurapausini, a quattro anni esatti dal debutto del programma tv Laura & Paola.

L’appuntamento con la diretta è fissato per mercoledì 1 aprile, alle ore 16.00 sulle pagine Instagram delle due artiste.