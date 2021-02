A più di 10 giorni da una delle più brutte pagine della tv degli ultimi anni, ovvero l’episodio che ha visto Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip diffamare il rapporto d’amore tra Laura Pausini e Paolo Carta (vedi qui), arrivano le scuse.

La conduttrice televisiva, già querelata insieme a Mediaset dalla cantante, ha postato sulle propri pagine social le scuse mandate personalmente alla cantante nei giorni scorsi accompagnate dal testo che segue:

Scuse forse un po’ tardive, ci sembra strano che una persona di cultura e di grande intelligenza come Alda non si sia accorta da sola nella casa della gravità delle sue false affermazioni. A seguire le parole scritte direttamente alla Pausini:

“Cara Laura, non so se questo sia il tuo telefono ma non posso fare trascorrere un altro minuto senza chiederti Scusa. Scusa per averti recato un dolore. Scusa per aver creato tensione. Scusa per aver offeso tuo marito. Scusa per aver dato eco ad una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto.

Quello che è accaduto mi da un gran dolore e per questo continuerò a chiedervi sempre Perdono. Chiedo scusa anche per questo tu confidenziale che mi nasce dall’affetto e familiarità che con il tuo modo di essere, con la tua semplicità e spontaneità mi hai sempre trasmesso. Vorrei dirti molto di più ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole le provo io solo nel pensare di averle dette. Umilmente ti saluto. Alda D’Eusanio“.