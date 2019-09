Laura Pausini Baby Pelones. In questo momento Laura Pausini si sta godendo un periodo di meritato riposo dopo aver passato gli ultimi anni sui palchi di tutto il mondo. Ma il tempo libero per l’artista di Solarolo vuol dire anche dedicarsialle numerose iniziative di beneficenza che porta avanti.

In questo caso si parla delle Baby Pelones, le bambole senza capelli simbolo della lotta contro il cancro infantile che hanno già spopolato in gran parte del mondo. Le vendite infatti serviranno a sostenere le strutture che si occupano dei piccoli pazienti dei reparti di oncologia.

Questo il post e la fotografia pubblicata sui social da Laura:

“In questa foto sono con Guille, un dolcissimo bambino spagnolo. L’ho conosciuto grazie alla Fondazione juegaterapia.org, con la quale ho collaborato per il progetto #BabyPelonesJT, omaggio ai bambini affetti da tumori.

Ogni foulard è disegnato da un artista diverso e quella che vedete in foto l’ho disegnata insieme a mia figlia Paola.

Le Baby Pelones arrivano in Italia grazie a una collaborazione tra JuegaTerapia e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) e in particolare con la Pediatria Oncologica.

L’acquisto di ogni bambola andrà a finanziare la ricerca sullo studio molecolare dei tumori rari dell’infanzia.

Conto sul vostro aiuto!”

Le Baby Pelones e la lotta sul cancro infantile

Le Baby Pelones sono un’idea di Juegaterapia, che ha lanciato l’iniziativa nel 2014 per catalizzare l’attenzione sul cancro infantile attraverso bambole che mostrano uno dei segni più visibili di questa malattia: la caduta dei capelli.

In questi quattro anni tutte le aspettative di vendita sono state superate e sono diventate un simbolo della lotta contro la malattia, permettendo a migliaia di persone di contribuire a questa causa.

La Fondazione Juegaterapia ha già donato le Baby Pelones ai bambini ricoverati in Oncologia Pediatrica negli ospedali di Spagna, Brasile, Colombia, Portogallo, Argentina, Messico e Miami.

Nel corso del 2017 è diventata la bambola più popolare in Spagna con oltre un milione di vendite e ora la Fondazione si prepara a commercializzarla in altri Paesi.

Juegaterapia desidera che tutti i bambini malati di cancro ricoverati negli ospedali possano avere una Baby Pelon per aiutarli a rendersi conto attraverso il gioco che, anche senza capelli, rimangono preziosi e speciali proprio come la loro Baby Pelon. Oltre che in Spagna, le bambole sono già disponibili in Portogallo, Messico e ora in Italia.

In Italia è possibile acquistare i modelli con foulard disegnati da Laura Pausini, David Bisbal, Shakira, Ricky Martin e Teresa, una piccola combattente.

Con i fondi raccolti, Juegaterapia ha realizzato in Spagna vari progetti come “El Jardín de Mi Hospi” (giardini sui tetti degli ospedali) o “Stazioni lunari” (stanze di isolamento arredate con temi dedicati allo spazio). Inoltre, grazie alle vendite dei Baby Pelones, è stato aperto un nuovo percorso – Juegaterapia Investigación – per finanziare studi sul cancro infantile.

Due borse di ricerca sono già state assegnate in Spagna, presso il Centro nazionale di ricerca sul cancro CNIO, per studi dedicati al neuroblastoma e ai tumori cerebrali pediatrici.

In Italia, il progetto che verrà finanziato presso la Pediatria Oncologica INT sarà finalizzato allo studio molecolare dei tumori rari dell’infanzia, il cui gruppo cooperativo europeo è coordinato da INT.

Obiettivo della ricerca è identificare i profili molecolari che possano differenziare la biologia del tumore pediatrico rispetto a quello dell’adulto, con lo scopo ultimo di trovare specifici target terapeutici.

Sarà possibile acquistare a brevissimo le Baby Pelones nei negozi La Giraffa, Rocco Giocattoli e online su Amazon Milano.