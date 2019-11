Laura Pausini 25 anniversario. Laura Pausini festeggia i suoi 25 anni di carriera in Spagna. Nei giorni scorsi vi abbiamo già parlato in questo articolo del cofanetto deluxe che Warner Spagna ha pubblicato per festeggiare questo prestigioso traguardo.

Un traguardo considerevole se si conta che Laura Pausini, il disco che nel 1995 ha racchiuso il meglio dei primi due dischi di Laura per il mercato Iberico, è ad oggi il disco internazionale più venduto in Spagna con oltre 1.300.000 copie.

Numeri da capogiro che, non a caso, hanno portato l’artista a ricevere un prestigioso premio alla carriera in Spagna… il premio Golden dei Los40 Music Awards.

E in Italia? In Italia questo importante traguardo ha visto Laura pubblicare un disco di inediti, Fatti sentire, e vincere il suo quarto Latin Grammy.

E forse, va detto dai, qualcuno troppo preso dal rap, dalla trap e dai nuovi teen idol, si è dimenticato di celebrare degnamente questo importante riconoscimento per l’artista italiana più nota nel mondo.

LOS40 MUSIC AWARDS

La premiazione in Spagna della Pausini è avvenuta venerdì 8 novembre, nel celebre Gala dei LOS40 MUSIC AWARDS, il più importante premio musicale in Spagna, dove ha ritirato il prestigioso Premio alla carriera nella categoria Golden.

Laura Pausini ha commentato così la vittoria:

“Celebrare i miei 25 anni di carriera con questo incredibile premio mi dà la pelle d’oca!

Vorrei dedicare questo premio a tutti coloro che si sentono fragili e insicuri.

A quelli che sentono di essere sottovalutati o non rispettati.

L’album è un invito a essere forti e a ricordarci di non cambiare mai, solo per compiacere gli altri. Dobbiamo solo essere noi stessi».

LAURA PAUSINI 25 ANNIVERSARIO

L’importante riconoscimento dei LOS40 MUSIC AWARDS coincide con l’anniversario dei 25 anni del primo album in spagnolo di Laura Pausini. Nel 1994, infatti, usciva Laura Pausini.

Dopo 25 anni, l’album è diventato il disco internazionale più venduto in assoluto della storia della Spagna con oltre 1.300.000 copie!

Per celebrare il venticinquesimo anniversario di questo successo è uscita una Special Edition di quell’album: Laura Pausini – edizione del 25° anniversario”.

Ma non solo, Laura Pausini tornerà presto nella televisione spagnola. Sarà infatti coach della nuova edizione di The Voice Spagna (La Voz).

Laura ricopre questo ruolo per la seconda volta (la prima volta fu nel 2015), un traguardo che si somma alle due edizioni come giudice di La Voz Mexico (nel 2014 e nel 2017) e a quello a Miami ne La Banda.

Nel 2020 inoltre il Laura4u, il Fan Club ufficiale di Laura Pausini, festeggerà 25 anni di attività.

L’importante anniversario si svolgerà il 5 settembre 2020 a Faenza, Ravenna, in una location che la cantante ha ribattezzato per l’occasione PalaPau.

Ogni 5 del mese, Laura Pausini svela sui suoi social un dettaglio in più sull’evento. Radio Italia è la radio ufficiale dell’evento.