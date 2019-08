Si è chiuso dalla Sardegna ieri, giovedì primo agosto, il tour di Laura e Biagio.

Undici tappe negli stadi di tutta Italia che hanno portato oltre 300’000 persone a cantare a squarciagola i brani dei due amici che, in tre ore spaccate di spettacolo, hanno dimostrato un’affinità davvero unica.

Noi abbiamo assistito a tre delle undici date. Qui trovate il racconto del debutto a Bari mentre cliccando qui potete leggere quello sulla data di Bologna a cura del cantautore Donato Santoianni.

L’ultima tappa a Cagliari ha visto la partecipazione a sorpresa di Paola Cortellesi e Fiorello, ospiti speciali invitati da Laura e Biagio per interagire con loro nel momento in cui il palco si è trasformato in un accogliente loft.

Fiorello ha cantato con Biagio Antonacci il brano Mio Fratello, il cui videoclip vede proprio la partecipazione dello showman siciliano, mentre Paola Cortellesi ha duettato con Laura Pausini in E ritorno da te. La loro è un’amicizia di vecchia data che ha trovato conferma artistica nel programma televisivo Laura & Paola andato in onda su Rai1 nella primavera del 2016.

LE PAROLE DI LAURA E BIAGIO

Ecco come Laura Pausini ha commentato sui social la fine di quest’avventura…

“GRAZIE. E UN ABBRACCIO.

Questi siamo io e te Biagio, che siamo grati di ciò che abbiamo avuto prima del successo, e grati per ciò che la gente, il nostro pubblico, ci ha regalato in questi anni e in questo meraviglioso tour insieme.

…poi c’è il nostro abbraccio, perché siamo noi anche quando siamo lontani, perché volersi bene è abbracciarsi con gli occhi chiusi e con un sorriso, come in questa prima foto, che è il riassunto della nostra amicizia fraterna, che abbiamo fatto conoscere nel nostro LB2019.

Ed è ciò che spero rimanga a tutti impressa, perché collaborare è già speciale, ma volersi bene come noi, essere compatibili, pazzi, professionali, diversi, vicini, complici, semplici, complicati e normali…non è da tutti.

Prima lo sapevamo solo noi, ora lo sanno tutti.

GRAZIE. Ti voglio bene.

E UN ABBRACCIO a chi in questo abbraccio entra stretto stretto insieme a noi, con il ricordo di questo tour negli stadi che è stato davvero unico.”

Anche Biagio ha ovviamente dedicato delle bellissime parole per la chiusura di quest’avventura accompagnate dalla foto che segue…

“Siamo stati una combinazione forte

Emozione pura… complici…. veri…attenti, ci siamo protetti e difesi.

Non esiste una logica quando si parla di bellezza.

Sei la mia stella, lo sei sempre stata, la mia foto migliore è nella mia testa dopo questa avventura, il mio desiderio è che tu sia felice …. che tu possa dire….. “lo rifarei domani”.

Buonanotte Laura…… e grazie finché avrò voce…..B. #LB2019”

IL SUCCESSO DEL TOUR

Il tour ha presentato una scaletta in cui i fans dei due artisti hanno potuto ripercorrere una storia musicale che prosegue ininterrottamente da oltre un quarto di secolo e che ha regalato alcune chicche pescati nel repertorio delle canzoni che Laura e Biagio non cantavano dal vivo da diverso tempo.

Tutto è partito ogni sera dal 6 mt di altezza con loro due pronti a scaldare il pubblico con un mash-up di Un’emergenza d’amore e Liberatemi. Attorno a loro a un gioco di schermi mobili (590 mq di schermo led ad alta definizione).

Ed ogni sera, per undici volte, lo show si è chiuso con il duetto su Tra Te e il Mare, prima canzone di Antonacci donata a Laura che l’ha poi resa un successo internazionale nel 2000.

A dirigere tutto lo show la mente creativa del Direttore artistico Luca Tommassini.

Sul palco con i due artisti la band:

Paolo Carta (Direttore artistico per Laura Pausini e chitarra), Massimo Varini (direttore artistico per Biagio Antonacci insieme a Stefano De Maio e chitarra), Placido Salamone (chitarra), Fabio Coppini (tastiere), Gareth Brown (batteria), Roberto Gallinelli (basso), Ernesto Lopez (percussioni) e Yuri Barilaro (tastiere).

Inoltre, 4 archi (Giulia Monti, Francesca Musnicki, Caterina Coco, Giulia Sandoli), 4 coristi (Claudia D’Ulisse, David Blank, Gigi Fazio e Roberta Granà) e 9 ballerini guidati dalle coreografie di Filippo Ranaldi.

Per la produzione degli abiti di musicisti e ballerini è stato utilizzato materiale riciclato, grazie alla collaborazione tra la costumista Claudia Tortora, l’Accademia di Costume e Moda e Scart, il progetto del Gruppo Hera che utilizza gli scarti di lavorazione industriale come materia prima per nuove creazioni.

Il Progetto Scart di Hera ha anche contribuito alla realizzazione di una parte della scenografia, grazie all’utilizzo di materiale riciclato per diffondere un messaggio di rispetto per l’ambiente.

Come già annunciato durante la conferenza stampa tenuta a poche ore dall’inizio della prima tappa di Bari il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, non diventerà un disco o un dvd, ma c’è la possibilità che possa avere una seconda vita con una proiezione nei cinema per qualche giorno.

Ciò che è certo è che quanto creato da Laura e Biagio è stato davvero unico. Uno show internazionale in cui si è celebrata prima di tutto un’amicizia e un’affinità artistica all’insegna della musica e della passione.

Foto di copertina Sabrina Alliata