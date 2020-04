Lara: un arrangiamento senza tempo nel nuovo singolo “Alle Tre Di Notte”

E’ uscito Alle Tre Di Notte, il nuovo singolo del duo marchigiano Lara, che arriva dopo l’ottimo riscontro di Panna Spray, trasmesso anche da Radio Deejay.

Alle Tre di Notte è il nuovo capitolo di un progetto più articolato, l’album d’esordio Postventenni che uscirà l’8 maggio 2020 per Nufabric Records con distribuzione Artist First.

Il singolo si caratterizza per una produzione essenziale, con chitarre e tastiere dalle sonorità senza tempo e un’esplosione melodica.

“È un lungo viaggio tra le luci intermittenti di vecchie insegne e strade notturne, di chi non sa cosa fare, di chi non sa se andare dritto o girare, e sente che tutto gli scappando di mano. Un lungo viaggio, sì, ma bellissimo, perché solo chi vive fino in fondo continua a porsi domande, solo chi vive davvero preferisce lo smarrimento della ricerca alla calma di chi pensa di essere arrivato. La canzone è la prima che ho scritto per questo album. I primi appunti di testo a lavoro sul furgone di mio padre, la musica la notte stessa, era una calda notte estiva, tra una pausa fuori dal balcone per una sigaretta e una registrazione frettolosa. Nei giorni seguenti io e Emidio ci siamo chiusi in montagna a Montefalcone Appennino (FM), lontano da tutti, e qui abbiamo dato la struttura finale al brano. Dopo svariate prove di arrangiamento, è stata di Emidio l’idea di fermarci, rifare tutto e tornare all’essenziale. Così abbiamo dato quest’ultimo vestito al brano con un arrangiamento “senza tempo”.”

Queste le parole di Ivan Amatucci che con Emidio Vallorani ha fondato i Lara.

LARA

Ivan è uno studente in lettere all’università di Macerata, mentre Emidio è batterista di professione. Sono amici da sempre e condividono la passione per la musica. Per anni suonano insieme in diverse formazioni, tra San Benedetto del Tronto e Roma. Ivan firma alcuni brani come autore (tra i quali Noi siamo infinito, portato a Sanremo da Alessio Bernabei), fino a quando nel 2017 decide di formare i Lara, nome che evoca Lara Croft, ma anche la Dea Lara o la coraggiosa Lara del Dottor Zivago.

Nell’aprile 2018 firmano un contratto con l’etichetta Nufabric e iniziano a registrare l’album d’esordio al Nufabric Basement di Fermo.

Dopo la pubblicazione del singolo Panna Spray partono per un tour in cui condividono il palco con artisti del calibro di Ex-Otago, Dardust, Dutch Nazari, Clavdio e Frankie Hi-Nrg. A giugno viene pubblicato Baggio, un caloroso omaggio al Divin Codino.

Foto di Federica Rienzi