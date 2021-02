E’ uscito il nuovo singolo di Laioung feat Fabri Fibra Fanno Tutto Per Hype (Trappocalisse), distribuito dall’etichetta Planet Records.

Il brano si può considerare come un vero e proprio attacco ai social, in particolare alla dipendenza che causano nelle persone ma anche ai vari rapper della scena.

Laioung feat Fabri Fibra. I due nel brano denunciano soprattutto le convinzioni sbagliate del pubblico, che utilizza in maniera smodata i vari network, pensando che tutti gli artisti vivano vite all’eccesso e continue situazioni estreme, generando così catene emulative di stereotipi sbagliati che si ripercuotono soprattutto sui giovanissimi.

“Il brano ‘Fanno di tutto per Hype’ è un monito a questa generazione dove i numeri nei social possono determinare il valore di una persona. La moneta principale per avere più numeri è l’Hype, sinonimo di Visibilità che spesso porta chi ne é assetato a fare gesti estremi, come diffamare un innocente o persino procurarne la morte. Nel mondo della Trap questo atteggiamento viene usato da molti artisti per acquisire fama più rapidamente con violenza, gesti estremi, droga e linguaggio aggressivo, non sapendo che questo causerà la morte della trap… la Trappocalisse.”

LAIOUNG – LA CONFERENZA STAMPA

Laioung ha presentato Fanno Tutto Per Hype (Trappocalisse) in una conferenza stampa virtuale.

“Le nuove generazioni sono dipendenti dalla tecnologia e non si rendono conto di quanto li condiziona nella vita di tutti i giorni. C’è chi fa male alle persone per avere un po’ di hype. I ragazzi confondono l’hype con la fama, i soldi. Essere famoso è diventato più importante di essere ricco o bravo. Farsi vedere è più importante che essere qualcuno. Ci tenevo a lavorare su questo brano in un periodo così particolare perchè troppi si ammalano di influenza sociale. Tantissimi giovani mi ascoltano, quindi è importante portare un messaggio costruttivo. Vorrei che tra 10 anni chi mi ascolta oggi non si sia pentito di aver recepito i miei messaggi.”

Una parole su Fabri Fibra, con cui Laioung torna a collaborare.

“Stimo molto Fibra dal punto di vista musicale, ma anche personale. Ero certo che in un brano come questo Fibra poteva dare un apporto molto alto. Lui mi ha motivato e ho affrontato ancor più tematiche.” Un brano che si può considerare anche come una critica nei confronti della scena rap. “Molti, troppi rapper hanno copiato da me! Noi abbiamo la responsabilità di essere esempio per i ragazzi, anche se sono tra i pochi che se ne accorgono. Il mercato oggi vuole canzone banali. Lo strumento della musica è stato banalizzato. La mia missione più grande è quella di fare canzoni che possono arrivare a tutti e possono cantare tutti. A volte sono più diretto e a volte lo sono meno, ma è quello in cui credo veramente.”

Laioung sta ora lavorando a un nuovo progetto che uscirà nel 2021, a due anni da Rinascimento (ne abbiamo parlato Qui).

“Ho iniziato una nuova fase che raccoglie la voce del popolo. Questo nuovo album che sta arrivando ha dei messaggi che hanno l’obiettivo di risvegliare la coscienza interiore attraverso la musica. Nel nuovo disco ci saranno diversi riferimenti culturali, anche perchè sono in una fase in cui non sono più da solo. Ho ripreso la mia indipendenza completa e sto lavorando in libertà. Non mancheranno collaborazioni, ma si tratterà di artisti internazionali, artisti che fanno grandi numeri all’estero. Questo è il momento di far uscire brani in cui collaboro con loro.”

LAIOUNG FEAT FABRI FIBRA FANNO TUTTO PER HYPE (TRAPPOCALISSE) – IL TESTO

Laioung

Parlano troppo di altri, devono darsi da fare

Vivono solo per gli altri, devono darsi da fare

Ci possiamo migliorare se guardiamo il nostro potenziale

Solamente senza odiare te lo posso dimostrare che

Fanno di tutto per hype

Fanno di tutto per hype

Fanno di tutto per hype

Fanno di tutto per hype

Fanno di tutto per hype

Indebitati per avere l’ice

Comprano followers, dopo poi smettono

Cadono followers, ma come mai?

Fanno le storie di vite private

Le vite private se ne sono andate

Poi vanno nei quartieri malfamati

Ritornano a casa, ma con le testate

Vuole un ragazzo che ha cento K

Solo su Insta, ma non nella banca

Io sono nato negli anni ’90

Da seimila euro ne voglio sessanta

Fanno di tutto per farsi vedere

Io faccio di tutto per vivere d’arte

È grazie a lei che ho vissuto davvero

Ma chi non capisce dice di metterla da parte (Mai)

E non mi chiedi: “Come stai?”

E: “Con chi sei?” e: “Cosa fai?”

Non vedo l’ora te ne vai

Fabri Fibra



Fanno di tutto per hype

Dentro la mischia a gridare: “Ma vai”

Cantano rime già scritte da altri

Stanno su Instagram, contano i like

Rubano frasi e ricopiano outfit

Sbucano fuori da tutte le parti

Vogliono entrare in qualunque locale

Per fare i selfie e rubare collane

Non chiedo consigli a nessuno, di cosa parli

Pezzi fotocopia, frate, sono tutti uguali

Condividono la musica solo se è gratis

E pensano che siamo sempre fatti

Questi vogliono solo qualcosa

da commentare, nessuno lavora

Anzi, pensano che sia un lavoro

Postare ogni giorno una foto sui social

Tutti esperti, tutti intenditori

Vogliono farsi un nome là fuori

Nasce una pagina ogni due secondi

Con didascalie che son piene di errori

Domande inutili nelle interviste

Sembra di assistere all’apocalisse

Tutti che trappano cose mai viste

Siamo alla fine, trappocalisse

Laioung

Parlano troppo di altri

devono darsi da fare

Vivono solo per gli altri

devono darsi da fare

Ci possiamo migliorare

se guardiamo il nostro potenziale

Solamente senza odiare

te lo posso dimostrare che

Fanno di tutto per hype

Fanno di tutto per hype

Fanno di tutto per hype

Fanno di tutto per hype