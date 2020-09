Si svolgerà domenica 6 settembre all’Arena di Verona Heroes – Il Futuro Inizia Adesso, il primo grande evento il live streaming in Italia (ne abbiamo parlato Qui). Per l’occasione laFeltrinelli offrirà un supporto concreto alla causa.

Fino al 6 settembre la discografia completa degli artisti che si esibiranno dal vivo e in streaming a Verona sarà in promozione con uno sconto del 15% su lafeltrinelli.it e IBS.it.

Numerosissimi i titoli dei protagonisti coinvolti: Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anastasio, Brunori Sas, Coez, Coma_Cose, Diodato, Elodie, Eugenio in Via Di Gioia, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz & Madman, Ghali, Ghemon, Levante, Mahmood, Marlene Kuntz, Marracash, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Rocco Hunt, Salmo, Selton, Shiva, Subsonica, The Kolors, Tommaso Paradiso, Willie Peyote.

LAFELTRINELLI – HEROES

Sulle piattaforme di lafeltrinelli.it e IBS.it è inoltre già possibile acquistare il ticket da 9.90 Euro per assistere alla diretta streaming, che sarà disponibile, a partire dalle ore 19.00 del 6 settembre, via web su Futurissima.net, lafeltrinelli.it e IBS.it e tramite l’app mobile A-LIVE.

laFeltrinelli dona 1 Euro per ogni cd e 5 Euro per ogni T-Shirt acquistati al fondo COVID-19. Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI, in partnership con AFI, Assomusica, NUOVOIMAIE e PMI e rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia: artisti emergenti e lavoratori intermittenti, cuore pulsante e silenzioso della industria musicale.