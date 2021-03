Lady Gaga a Sanremo 2021?

Dal 2008, anno di inizio della sua carriera con l’album Fame, c’è un’artista che tutti i direttori artistici del Festival di Sanremo tentano di portare, invano, sul palco dell’Ariston. Si tratta ovviamente della cantautrice e attrice statunitense con origini italiane, proprio come Madonna, Stefani Joanne Angelina Germanotta in arte Lady Gaga.

L’artista, che in Italia fu ospite ad inizio carriera a Quelli che il calcio di Simona Ventura, pur viaggiando spesso nel nostro paese (è stata per esempio madrina dell’Europride di Roma qualche anno fa), non è mai arrivata sul palco del tempio della musica italiana. Missione che stanno cercando portare a termine in questi giorni Amadeus, Fiorello e tutta la Rai per mettere a segno un colpaccio epico.

Attualmente infatti Lady Gaga si trova in Italia, a Roma, per le riprese del nuovo film di Ridley Scott, Gucci, che la vedere vestire i panni di Patrizia Reggiani.

Amadeus in conferenza stampa ha messo le mani avanti affermando che sarà molto complicato, quasi impossibile, realizzare questo sogno…

“Mi piacerebbe molto. Magari. Credo che sia molto impegnata con il film in questo momento. Tutto può accadere a Sanremo, ma in questo momento mi sembra impossibile“

Fiorello ci ha scherzato su…

“Amadeus ha fatto rapire i suoi cani, vediamo se riusciamo a farla venire“.

Insomma, nonostante la pandemia in corso, il fatto che Lady Gaga che sia in Italia potrebbe essere l’occasione giusta, chissà ricordiamoci che il Festival di Sanremo è stato capace nel corso degli anni di attrarre grandi artisti internazionali come Madonna, Damien Rice, Whitney Houston, i Kiss, i Take That, i R.E.M., Duran Duran, Placebo, Depeche Mode, David Bowie, Blur e i Queen.