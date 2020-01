La Zero Abracadabra Torna in radio la cantautrice che già lo scorso anno si è fatta notare da pubblico e addetti ai lavori per la partecipazione a Sanremo Giovani con il brano Nina è brava.

Il nuovo singolo, fuori da venerdì 17 gennaio, vira decisamente la rotta dalle atmosfere cantautorali a sonorità urban. In Abracadabra La Zero duetta con Livio Cori.

La Zero Abracadabra

Il nuovo singolo è un brano autobiografico nel quale i ruoli si capovolgono. Vittima e carnefice si fondono infatti insieme per svelare una verità, dal sottile confine tra bene e male, mai oggettiva, ma frutto di punti di vista.

È la figura femminile a scegliere cosa è giusto, senza farsi condizionare della morale o dalle convenzioni comuni.

Una donna libera che con un “Abracadabra” combatte i propri mostri uscendone vincente e riscattando sé stessa.

Nel brano Livio Cori consiglia alla protagonista femminile di disinteressarsi a quello che pensano gli altri di lei e di continuare ad andare dritta per la sua strada, senza paure, dato che è la sua forza sta anche nell’essere stata cresciuta “dalle fiamme del Vesuvio”.

Ecco come La Zero racconta il Abracadabra:

“’Abracadabra’ è una storia. Una ragazza che da bambina immaginava di essere come sua madre si rende conto di essersi allontanata dalle sue origini e dalla sua famiglia per omologarsi e scendere a compromessi.

Ma è anche la storia di una donna consapevole di ciò che vuole e non vittima del sistema. ‘Acalacap e vattenn’ e ‘Abracadabra e scumpar’ è il suo modo di allontanare da sé tutto ciò che la limita, che la rende fragile, che la blocca, che la ferisce“.