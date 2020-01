E’ uscito per Mescal il nuovo singolo de La Scapigliatura Rincontrarsi un giorno a Milano. Un brano ironico, ma allo stesso tempo malinconico e nel quale spicca la collaborazione con Arisa.

Il brano arriva dopo che nel 2019 il duo formato da Jacopo e Niccolò Bodini è tornato alla musica con il singolo inedito Ios Mykonos (ne abbiamo parlato Qui).

“Se ci pensi gli anni sono solamente dei momenti

Sarà bello rivederti … non so quando”

In Rincontrarsi un giorno a Milano la voce di Arisa ben si sposa con un progetto fresco ed elettronico in cui si nota la mano del producer Lele Battista. Un testo intrigante per un progetto che si pone come uno dei più interessanti dell’inizio del 2020.

Arisa torna con un progetto inedito dopo la partecipazione al talent Il Cantante Mascherato, dove è stato eliminato al termine della seconda puntata.

“Ciao, ti ho già salutata

Non voltarti adesso o te ne pentirai”

LA SCAPIGLIATURA RINCONTRARSI UN GIORNO A MILANO

Il duo ha presentato così sui social il nuovo progetto:

“Rincontrare un’ex, nel metrò, per strada, in un bar, un giorno a Milano. Poche parole di circostanza, sguardi eloquenti, tanti ricordi che affollano la testa e ci riportano a un periodo della nostra vita che avevamo, forse, dimenticato. Dall’urgenza di non lasciarsi sfuggire quelle parole, quegli sguardi, quei ricordi, quel pezzo di vita, è nata “Rincontrarsi un giorno a Milano”.

Poi, in un giorno di fine agosto, abbiamo rincontrato per strada, a Milano, Arisa, un’amica che non vedevamo da un po’. Ci siamo lasciati travolgere dai meravigliosi ricordi di tutti gli attimi vissuti insieme, da tutti i sogni e le canzoni condivise, da quel legame che più di ogni altra cosa ci unisce, cioè la musica. E abbiamo lasciato che fosse la musica a parlare per noi. Grazie Ros, sei un’artista (e una persona) meravigliosa. Proprio stanotte, a mezzanotte, questa canzone sarà vostra. Divoratela su Spotify Il nostro grazie anche a LeLe Battista (per la produzione), Matteo Cantaluppi (per il mix) e Mescal Official”

IL TESTO

Hey…

Mi riconosci

Sono anni che non mi pensavi più

Beh…

Un po’ mi piaci

Passa il tempo, ma mi sembri ancora tu

Certo che fa strano rivederti qui vicino

Che mi guardi come all’epoca

Fumavamo uno spinello

sopra un pezzo dei Baustelle

trasformando le domeniche

in domeniche più belle

Raccontandoci le storie

chiuse dentro alle canzoni

delle luci di San Siro

di Milito e di Vecchioni

Poi sdraiati sopra il letto

Si parlava un po’ di tutto

E ad un tratto sul più bello

Ci saltava addosso il gatto

Sopportare i miei discorsi

sul Partito Comunista

Quanti anni sono trascorsi

e sono sempre da Lele Battista

Ciao

Ti ho già salutata

Non voltarti adesso te ne pentirai

Sai

Quant’è che ti ho amata

Lo capisco solo mentre te ne vai

Certo che fa strano

osservarti da lontano

E mi manchi come all’epoca

Fumavamo uno spinello

sopra un pezzo dei Baustelle

trasformando le domeniche

in domeniche più belle

Raccontandoci le storie

chiuse dentro alle canzoni

Delle luci di San Siro

di Milito e di Vecchioni

Poi sdraiati sopra il letto

si dimenticava tutto

dai problemi di tua madre

agli esami di diritto

Se ci pensi gli anni sono

solamente dei momenti

sarà bello rivederti

non so quando,

ma so che mi manchi

Poi sdraiati sopra il letto

si dimenticava tutto

dai problemi di tua madre

agli esami di diritto

Se ci pensi gli anni sono

solamente dei momenti

Sarà bello rivederti

non so quando,

ma so che mi manchi

Foto di Gaia Dellera Ferrario