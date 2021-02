E’ uscito il nuovo singolo de La Rappresentante Di Lista Alieno (Woodworm / Numero Uno / Sony Music), inedito che idealmente anticipa il Festival di Sanremo e che farà parte dell’album My Mamma in arrivo il prossimo 5 marzo.

La band ha annunciato la pubblicazione del singolo con un post sui social.

“Alieno è una canzone che sconfigge il dolore, che contempla il piacere e che vuole, ardentemente, l’amore. Alieno è una canzone fuori posto, racconta di quando ci si sente a pezzi, avvilite, presi a botte dalla vita, spaesate. Lasciatela vivere, lasciatela fare, lasciatela in pace, eppure amatela, state con lei. Noi l’abbiamo scritta con la musica sulle ossa, la vampa negli occhi, le spalle larghe e il ritmo sul culo. Tu da che parte stai?”

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA ALIENO

Alieno anticipa il Festival di Sanremo, che il duo formato dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina affronteranno con il brano Amare prodotto da Dardust.

I due brani, come detto, faranno parte di My Mamma, album che arriverà a due anni da Go Go Diva.

Alieno da la possibilità al pubblico di avvicinarsi ulteriormente a La Rappresentante di Lista in attesa dell’appuntamento nella Città dei Fiori. Un ritorno dopo aver accompagnato lo scorso anno Rancore nella serata dedicata alle cover.