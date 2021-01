La Ragazza Dello Sputnik: dal 26 gennaio l’album d’esodio “Kiku”

Sarà disponibile dal 26 gennaio per Murato Records / Osteria Futurista Kiku, l’album d’esordio de La Ragazza Dello Sputnik.

I brani dell’album Kiku sono stati scritti da Valentina Zanoni e prodotti da Federico Sali, Niccolò Ferrari e Giorgio Magalini.

La Ragazza dello Sputnik è il progetto di Valentina, nato dopo anni di scrittura e musica durante i quali l’artista costruisce un percorso alla ricerca di un’identità sempre più definita e originale, ma mai statica e definitiva.

Sia dal punto di vista autoriale, sia per quel che riguarda la produzione musicale, l’obiettivo è quello di dar voce all’interiorità e alla profondità dell’umano attraverso storie, sensazioni, emozioni e fragilità.

I testi e le parole si uniscono perfettamente alla musica ricercata, elegante, non scontata e basata sulla sperimentazione e la ricerca di nuove sonorità.

LA RAGAZZA DELLO SPUTNIK – KIKU

Kiku è un lavoro eterogeneo, in cui si possono riconoscere moltissime influenze diverse. Un brano allo stesso tempo coerente nell’estetica, nel contenuto e nel racconto.

La parola Kiku in giapponese significa crisantemo, che è il fiore raffigurato in copertina. Un fiore che in occidente viene comunemente legato al concetto di morte, ma che nella cultura orientale simboleggia la rinascita.

Il tema del disco è proprio il concetto di rinascita. Una testimonianza che emerge dai brani, che raccontano il desiderio costante e profondo di uscire da situazioni dolorose che ci incatenano nel corso della vita e che hanno agito come ostacoli sul nostro percorso.

L’obiettivo delle sette canzoni è quello di racchiudere e descrivere con sincerità e senza paura le sensazioni di stasi, di sofferenza, di amara consapevolezza, di rabbia. Una volontà di far esplodere un forte senso di rivalsa, su noi stessi, su chi ci ha provocato quegli stati d’animo o sulle cose che ci hanno ferito e reso instabili.

Questa è la tracklist.

1. In Riva Al Male

2. Psicofarmaci

3. Mancanze

4. Mantide

5. Origami

6. 27

7. Technicolor

Foto di Michele Lorenzoni