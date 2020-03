La Radio per l’Italia. In questi giorni di emergenza la radio sta assumendo un ruolo importante. La radio intrattiene con spensieratezza, trasmette musica, informa in tempo reale e offre un punto di vista differente su quella che è la situazione che sta riguardando il nostro paese.

Per la prima volta nella storia dell’etere italiano, le radio della penisola si uniranno per diffondere l’Inno di Mameli e altre tre canzoni del nostro patrimonio musicale nazionale.

LA RADIO PER L’ITALIA

L’appuntamento è per venerdì 20 marzo alle ore 11 e a quasi cento anni dall’annuncio che diede il via alle trasmissioni radiofoniche regolari in Italia, tutte le emittenti radiofoniche nazionali e locali si uniranno per un’iniziativa di diffusione comune senza precedenti.

Un’iniziativa straordinaria e unica che vuole dare ancora più forza a tutti gli italiani e all’Italia che deve andare avanti unita, mostrandosi coesa in questo momento di emergenza mondiale.

Un messaggio di unione, partecipazione e connessione, che ha l’auspicio di riunire tutti in uno storico momento di condivisione. Mai come oggi è importante essere uniti.

Parteciperanno all’iniziativa le emittenti radiofoniche nazionali:

Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio.

Inoltre, parteciperanno anche le emittenti radiofoniche locali aderenti all’Associazione Aeranti-Corallo ed all’Associazione Radio Locali FRT-Confindustria Radio Tv.

Tutti sono invitati a sintonizzarsi sulla propria stazione radio preferita, quella che accompagna ognuno nella propria quotidianità, alzando il volume e magari uscendo sul balcone sventolando il tricolore. Un momento di riflessione e di speranza per tutti.

Il logo di La Radio per l’Italia creato da Studio Prodesign di Sergio Pappalettera.