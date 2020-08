E’ passata quasi una settimana dalle tre serate in cui la Notte della Taranta 2020 ha avuto luogo nella consueta e sempre suggestiva location dell’Ex Convento degli Agostiniani di Melpignano (Le). E’ ora tutto pronto per la messa in onda che avverrà venerdì 28 agosto dalle 22.50 su Raidue.

Una Notte della Taranta diversa, differente in cui è mancato l’apporto e l’affetto del pubblico. Componente fondamentale di un rito collettivo che ogni anno si rinnova.

L’idea dell’edizione 2020 come sottolineato più volte nasce dall’idea di creare un ponte. Un punto di incontro tra tradizioni musicali differenti, ma legate da un denominatore comune.

Un palco minimal e teatrale voluto dallo scenografo Giancarlo Sforza, ha accolto l’Orchestra popolare l’Orchestra Roma Sinfonietta dirette da Paolo Buonvino, Maestro Concertatore dell’edizione 2020. Un abbraccio artistico affascinante e musicalmente avvolgente.

La situazione che oggi stiamo vivendo porta a riflettere e gli arrangiamenti scelti da Paolo Buonvino percorrono questa direzione. La tradizionale pizzica lascia spazio a commistioni di generi e contaminazioni che si esplicitano in suoni in cui non manca anche qualche sfumatura elettronica.

Un viaggio a tratti mistico che nell’edizione 2020 ha una dimensione differente, ma ugualmente sentita. Un legame ancestrale che la musica di Paolo Buonvino e le parole di Sergio Rubini sono in grado di evocare in un evento che ha un senso in questa stagione così insolita anche solo come show televisivo.

LA NOTTE DELLA TARANTA 2020 SU RAIDUE

La Notte della Taranta 2020 sarà trasmessa su Raidue venerdì 28 agosto dalle ore 22.50. Al timone Sergio Rubini, attore pugliese che con disinvoltura guiderà lo spettatore alla scoperta della bellezza della Puglia, regione ricca di fascino e storia.

Tra gli ospiti Gianna Nannini e i vincitori delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo Mahmood e Diodato (Qui, Qui e Qui le nostre videointerviste).

Lu Rusciu de lu mare, Tamburreddhu meu, Ferma zitella, Secuta Secuta e la buona notte in grico Calinitta. Questi alcuni dei titoli dei brani proposti durante la serata. Una riappropriazione di una dimensione popolare, riletta con uno sguardo attento al presente, ma proiettato verso il domani.

Cinque le coreografie di Sharon Eyal che reinterpreta, in chiave contemporanea, la pizzica salentina. I danzatori del Corpo di ballo della Taranta si muovono sul grande palco di legno formando una ronda moderna e con il battito delle mani danno vita ad un corteo che richiama le lotte delle donne contadine.

90 minuti di narrazione musicale per riscoprire la Taranta partendo dal suono ancestrale del tamburello e dai suoi infiniti incontri, non solo metaforici.