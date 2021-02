Dopo aver rilasciato il singolo Fortuna negli ultimi mesi del 2020, La Niña ha annunciato il primo EP intitolato EDEN. Il progetto uscirà il 12 Febbraio 2021 sotto Sony Music Italy. Si può già effettuare il pre-order digitale qua.

“Vi aprirò le porte dell’Inferno o del Paradiso“, scrive La Niña annunciando EDEN sul proprio profilo Instagram. Nel corso del 2019, l’artista ha sorpreso con una serie di singoli (Salomè, Niente cchiù, Croce) che riescono ad essere un vero e proprio anello di congiunzione tra il dialetto napoletano e un suono orientato verso l’elettro-pop. Un Rinascimento del folclore partenopeo, portato avanti, oltre che da La Niña, anche dal misterioso artista Liberato e rapper di spicco come Geolier e Speranza.

Prima di iniziare il progetto de La Niña, l’artista era la vocalist del duo Yombe. Il gruppo cantava principalmente canzoni in Inglese. A riguardo del nuovo progetto intorno al dialetto Napoletano, l’artista ha detto:

“E’ stata un’esigenza. Un bisogno naturale, senza alcun tipo di premeditazione. Il Napoletano è per me una lingua del mistero, onomatopeica. Ha una grande forza evocativa, ed è quasi come se fosse già musica ancora prima che parole. Io cantavo in Inglese, perché comunque ho vissuto a Londra e ci ho molta familiarità, ma in Napoletano esce fuori una parte di me di cui non ho il controllo, ma che ha il controllo su di me. Quando cresci e nasci a Napoli, e impari il dialetto in maniera naturale, ti plasma il pensiero. Il Napoletano ti fa uscire cose che in Italiano non uscirebbero mai. Se io litigo, litigo in Napoletano; se soffro, soffro in Napoletano” – La Niña ai microfoni di Canale di Venti