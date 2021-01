La Municipàl Magazzini Musicali è il titolo del nuovo singolo in uscita il 26 gennaio. Il brano dà il nome al nuovo programma di musica di Rai2, Magazzini Musicali per l’appunto, e ne è la sigla.

Con questa canzone si apre il 2021 de La Municipàl, attualmente impegnata nella speciale pubblicazione del progetto Per resistere alle mode: un nuovo viaggio artistico inaugurato nel 2020. Un percorso, coprodotto da luovo e Artist First, e caratterizzato dal rilascio di 5 doppi singoli in uscita in digitale e in formato vinile 45 giri (a tiratura limitata), che saranno raccolti in una speciale pubblicazione a completamento del progetto.

Il 2020 ha già visto l’uscita dei primi 3 capitoli di Per resistere alle mode: Quando crollerà il governo / Fuoriposto, Canzone d’addio / Che cosa me ne faccio di noi e L’Orsa Maggiore / Al Diavolo.

Parallelamente Carmine Tundo, artista poliedrico sempre alla ricerca di stimoli, ha dato il via a un nuovo progetto sotto il nome Diego Rivera, pubblicando a dicembre il disco d’esordio Gran Riserva.

Il brano Magazzini musicali nasce per raccontare in pochi minuti, attraverso i suoni, l’importanza dello scrivere e produrre musica. Tutte le atmosfere presenti cercano di raccontare le diverse fasi di una produzione musicale, dall’emozione per l’arrivo di un’idea, fino al momento in cui il brano diventa la colonna sonora di una grande festa.